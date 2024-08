Golfové Czech Masters vede Jihoafričan Moolman, Zach se dělí o čtrnácté místo

evropské série DP World Tour v Nebřenicích u Prahy (par 72, dotace 2,5 mil. dolarů)

Po 1. kole: 1. Moolman (JAR) 64, 2. Rottluff, Kieffer (oba Něm.), Robinson Thompson (Brit.), Svensson (Švéd.), Ramsay (Skot.), Kang Song (Korea) všichni 65, ...14. mj. Zach 67, 56. am. Hejlek 70, 74. Mrůzek 71, 101. Hrubý a Lieser oba 72, 116. Matuš a am. Jelínek 73, 142. Komrska 76, 147. am. Siwy 77, 151. Brixi (všichni ČR) 78.