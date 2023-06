V Berouně bude hrát 15 českých golfistek, nechybí Napoleaová ani Spilková

„Turnaj se stabilizoval a patří již k běžně braným soutěžím. Děvčata se k nám ráda vrací. Navíc máme za sebou několik úspěchů českých holek. Celých 12 měsíců bylo úplně neuvěřitelných,“ řekl Luboš Koželuh, promotér turnaje a majitel společnosti Premier Sports.

Sedmadvacetiletá Napoleaová ovládla na konci minulého týdne turnaj LET jako třetí Češka v historii. V Michendorfu porazila v rozstřelu Angličanku Caru Gainerovou a napodobila loňský úspěch Melichové z Berouna i triumfy Davidson Spilkové z Irish Open (2022) a Rabatu (2017).

„V Německu to bylo milé překvapení, které jsem nečekala. Udělala jsem nějaké změny a ukázalo se, že měly smysl. Navíc jsem pár měsíců zpět nevěděla, zda se ze zdravotních důvodů ke golfu vrátím. Začátek sezony byl náročnější, ale teď jsem ráda, že tu mohu být. Bylo by skvělé, kdyby se mi podařilo na úspěch v Německu navázat i tady,“ uvedla Napoleaová.

Kristýna Napoleaová

Hlavní domácí nadějí by měla být česká jednička Davidson Spilková. Osmadvacetiletá rodačka z Prahy a dvojnásobná olympionička drží v letošním pořadí LET čtvrté místo. „Do Berouna se vždy těším. Jsem ráda, že jsem v této pozici favoritky. Přesně pro tohle hraju a trénuju. Beru to jako výzvu,“ uvedla Davidson Spilková.

Do turnaje zasáhne devět českých profesionálek a šest amatérek. Vedle Davidson Spilkové, Napoleaové a Melichové zabojují také Sára Kousková, Tereza Melecká, Tereza Koželuhová, Šideri Váňová, Eva Koželuhová a Kateřina Vlašínová. Z amatérek budou hrát Patricie Macková, Denisa Vodičková, Dominika Burdová, Miriam Barcalová, Lucie Váchová a Natálie Saint Germain.

Titul obhajuje pětadvacetiletá Melichová. „Minulý rok to pro mě byl obrovský šok. Málokdo to asi čekal a usnadnilo mi to spoustu věcí,“ řekla Melichová, která se po loňském triumfu stala profesionálkou. „Rovnou jsem se pustila na Ladies European Tour. Ze začátku jsem si zvykala, ale teď si to užívám. V Berouně je tento rok laťka strašně vysoko. Strašně ráda bych titul obhájila, ale bude to hodně náročné,“ líčila Melichová.

Jana Melichová

Hlavními zahraničními hvězdami budou Švédka Johanna Gustavssonová či Španělka Ana Peláezová. Turnaje se účastní šest hráček z první desítky letošní sezony podle Race to Costa del Sol. Celkem bude startovat 132 hráček z celého světa. „Jsme rádi, že se nám říká hlavní město golfu. Uděláme vše pro to, aby se to znovu povedlo. Věříme, že se bude našim děvčatům co nejlépe dařit,“ dodal Vojtěch Matějček, prezident Royal Beroun Golf Clubu.

Tipsport Czech Ladies Open je největším ženským turnajem na českém území. V roce 2019 se hrálo poprvé na Karlštejně, od dalšího roku byl již dějištěm Beroun Golf Club. Vstupenky jsou k dostání v síti Ticketportal. Denní vstupné stojí 100 korun, třídenní 200. Děti do 15 let mají vstup zdarma.