Golfistka Kousková se na Czech Ladies Open v Berouně dělí o šesté místo

série Ladies European Tour v Berouně (par 72, dotace 300 000 eur)

Po 2. kole: 1. Screenová (Angl.) 135 (67+68), 2. Martínová (Šp.) 136 (69+67), Williamsová (Wales) 136 (63+73) a Hedwallová (Švéd.) 136 (65+71), 5. Pratová (Šp.) 137 (68+69), 6. mj. Kousková 138 (69+69), ...31. T. Koželuhová 141 (68+73), 47. Melecká 143 (74+69), 58. Macková, Davidson Spilková obě 144 (73+71) - neprošly cutem 103. am. Hlinomazová 149 (76+73) a Váňová 149 (74+75), 108. Melichová 150 (76+74) a Vlašínová 150 (77+73), 115. am. Váchová 151 (73+78), 123. Napoleaová 153 (73+80), 129. am. Vodičková 158 (79+79), 130. E. Koželuhová 161 (82+79), 132. am. Barcalová (všechny ČR) 165 (81+84).