Na Konopišti se představí na Czech Ladies 28 českých golfistek

Z profesionálek se představí kvarteto Kateřina Vlašínová, Lucie Hinnerová, Kateřina Krásová a Eva Koželuhová. Jinak je Amundi Czech Ladies Challenge šancí pro mladé amatérky, z nichž mnohé studují na amerických univerzitách a mezi kterými jsou i loni druhá Tereza Melecká nebo dvojnásobná nejlepší česká amatérka Sára Kousková.

Před rokem se na Konopišti představilo 25 domácích hráček, s Meleckou prošla cutem do finálového kola už jen další amatérka Sarah Hricíková.

Podle očekávání chybí nejlepší česká profesionálka Klára Spilková, která se po zdravotních problémech připravuje na návrat na americký okruh LPGA. Karolína Vlčková a Šideri Váňová startují na nižší americké sérii Symetra.

V konkurenci 132 hráček nechybí vedoucí hráčka pořadí sezony LET Access Laura Gómezová ze Španělska, která už letos vydělala 13.756 eur.

Druhou možnost předvést se na domácí akci zařazené do LET a LET Access budou mít Češky na Tipsport Czech Ladies Open od 23. do 25. srpna na Karlštejně.