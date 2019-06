Zkrácené golfové Czech Classic na Kaskádě vyhrál amatér Novák

série Pro Golf Tour v Kuřimi na Brněnsku (par 71, dotace 30 tisíc eur)

Konečné pořadí po 2. kole (třetí kolo bylo zrušeno kvůli špatnému počasí): 1. am. Novák 141 (67+74), 2. am. Hrubý (oba ČR) 142 (74+68) a John (Něm.) 142 (71+71), 4. Mory (Fr.) 143 (71+72) a Välimäki (Fin.) 143 (72+71), ...9. Lieser 145 (74+71), 11. Cafourek 146 (75+71), 16. am. Balatka 148 (75+73) a am. Bareš (všichni ČR) 148 (74+74).