Golfista Conners má druhý titul na PGA Tour a znovu v San Antoniu

Stevens mohl duel poslat do play off, poté co předposlední, čtyřparovou jamku zahrál na dva údery a zaznamenal druhý eagle dne, ale na závěrečném pětiparu neproměnil pat ze tří metrů do birdie. Na první titul si šestadvacetiletý debutant na okruhu ještě musí počkat, po týdnu nicméně vylepšil třetí místo z turnaje Puntacana Championships v Dominikánské republice.

„Byla to skvělá bitva, ale i spousta zábavy. Nemohu uvěřit, že jsem tu dokázal podruhé vyhrát,“ řekl Conners, který do závěrečného dne šel z druhého místa se ztrátou jedné rány na Američana Patricka Rodgerse. Ten finále nezvládl a musel se spokojit s pátou příčkou.