Český golf by mohl mít společnou soutěž profesionálů a amatérů

Amatéři a profesionálové se potkávají na turnajích s označením Open. Dlouhodobá společná soutěž ale nebývá zvykem. „Společné akce amatérů a profesionálů ukazují, že jsou důležité pro zlepšování hráčů,“ uvedl na setkání s novináři Luboš Klikar, který od 1. července přechází z pozice sportovního na technického ředitele.

Češi čerpají zkušenosti od Finů, kteří společnou sérii léta pořádají. „Umíme si představit obdobný model šesti až osmi turnajů za rok,“ uvedl Klikar. Profesionálové by za výhru inkasovali tři tisíce eur (asi 80 tisíc korun). „A odměny za umístění amatérů získá federace, která je používá na další vývoj hráče,“ dodal Klikar.

Soutěž by se měla spustit nejpozději za dva roky v souladu s novým amatérským statusem, který má fungovat od 1. ledna 2022. Šlo by o třídenní akce, aby se amatérům započítávaly do světového amatérského žebříčku (WAGR).

Další změnou ve federaci je přechod Petra Šavrdy z postu manažera reprezentace na pozici sportovního ředitele. „Dlouhodobá vize bude nastavena do příští olympiády v Paříži,“ zmínil Šavrda hry v roce 2024. Chtěl byl na ní pracovat už s novým šéftrenérem. Johansson již dříve naznačil, že po letošní sezoně skončí.

„Mám představu, že nový šéftrenér bude k dispozici přes dvě stě dnů v roce. A bude mít větší přesah do manažerské práce, protože se musíme hodně soustředit na komunikaci s hráči na univerzitách,“ připomněl Šavrda, že většina špičkových golfistů studuje v USA a hraje doma pouze během letních prázdnin.