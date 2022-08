Přestup za miliardy. Do nové golfové série LIV míří i světová dvojka Smith

Osmadvacetiletý Smith bude v případě potvrzení nejlépe postaveným „přeběhlíkem“ ve světovém žebříčku.

Australan letos kromě britského majoru vyhrál prestižní The Players Championship a do play off FedEx Cupu vstoupí tento týden jako druhý muž průběžného pořadí.

Podle médií Smith sezonu PGA Tour dohraje a pak se přesune do série LIV, v níž absolvuje na začátku září turnaj v Bostonu.

Série LIV je financovaná Saúdskou Arábií a hráčům nabízí štědré odměny a volnější kalendář.

Z PGA Tour přetahuje hvězdy typu bývalých světových jedniček Phila Mickelsona, Dustina Johnsona či Brookse Koepky, na což dosud dominantní okruh reagoval jejich vyloučením.

V úterý federální soud odmítl žádost tří členů LIV, Talora Gooche, Matta Jonese a Hudsona Swafforda, aby se mohli účastnit lukrativního play off PGA Tour.

Soudkyně své rozhodnutí odůvodnila tím, že hráči věděli, jaké po odchodu do konkurenční série ponesou následky, a že budou za neúčast ve Fedex Cupu štědře od LIV odškodněni.