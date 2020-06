Fyzicky jsem se cítil skvěle, zklamal golfistu Champa test na koronavirus

Dalšího nakaženého hráče hlásí elitní golfový okruh PGA Tour. Cameron Champ podstoupil test v úterý, poté co dorazil do dějiště blížícího se turnaje v Cromwellu. Pětadvacetiletý Američan měl pozitivní nález a na Travelers Championship bude od čtvrtka do neděle chybět.