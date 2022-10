Poslední turnaj premiérové sezony LIV Golf ovládl Američan Koepka

Dvojnásobný vítěz US Open z let 2017 a 2018 a PGA Championship (2018, 2019) se v posledních letech trápil s opakovanými zraněními. „Dva roky jsem se moc nebavil. Byla to dlouhá cesta, dokonce jsem si říkal, jestli moje kariéra neskončila,“ neskrýval Koepka dojetí z výhry.

Dustin Johnson, který měl už před závěrečným turnajem jisté vítězství v celkovém hodnocení a prémii 18 milionů dolarů (asi 455 milionů korun), zakončil sezonu šestým místem. Za Koepkou zaostal o dva údery.

Kontroverzní seriál uzavře premiérovou sezonu, která vzbudila v golfovém světě velké pozdvižení a rozkol s tradiční PGA Tour, na konci října týmovou soutěží na hřišti Trump National Doral Golf Club v Miami. Dvanáctka týmů se utká o prémii 50 milionů dolarů.