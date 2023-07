Golfista Langer triumfoval 65 letech, téměř stoleté matce děkoval za geny

„Mojí matce bude 4. srpna sto let, takže bych řekl, že mám dobré geny. Snad tu ještě pár let vydržím,“ citovala Langera agentura Reuters.

V počtu titulů překonal rekord Američana Halea Irwina, který na PGA Tour Champions v letech 1995 až 2007 nasbíral 45 prvenství.

„Nečekal jsem, že by se mi to povedlo zrovna na US Senior Open, ale jsem z toho nadšený. Je to jeden z nejlepších turnajů, navíc tady byli všichni, Stricker a Kelly tu byli na domácí půdě,“ uvedl Langer, který vyhrál o dvě rány před Američanem Stevem Strickerem.

Bernhard Langer patuje na U.S. Senior Open.

Za více než 16 let na veteránském okruhu vydělal Langer na prémiích už přes 35 milionů dolarů. Předtím patřil k hvězdám European Tour, kde ovládl 42 turnajů. Na americké PGA Tour zvítězil třikrát, z toho dvakrát slavil titul na majoru Masters.