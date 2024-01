Loučení legendy. Golfista Langer letos odehraje poslední Masters

„Bude to moje poslední Masters, už jsem se rozhodl,“ řekl Langers v rozhovoru pro Golf Channel. „A taky letos pravděpodobně i poslední US Open, pokud se nestane nějaký zázrak. Už ze sebe nechci dělat hlupáka,“ dodal německý veterán, jenž drží s 46 triumfy rekord veteránského okruhu pro hráče nad 50 let.

Souboje o zelené sako v Augustě se uskuteční od 1. do 14. dubna. Langer poslední tři ročníky Masters neprošel cutem. Když mu bylo dvaašedesát, dokázal v roce 2020 obsadit dělené 29. místo. Mezi elitní desítku se dostal ještě v 56 letech.