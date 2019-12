Golfista Scott má titul číslo 30, vyhrál doma v Austrálii

Scott zvítězil kousek od domova se skóre -13 o dvě rány před Michaelem Hendrym z Nového Zélandu. Na hřišti Royal Pines v Gold Coast se radoval podruhé, vyhrál zde i před šesti lety a jednou tu skončil v rozstřelu druhý.

„Je to krásné zakončení roku,“ řekl držitel zeleného saka za výhru na majoru v Augustě z roku 2013. „Už je to dávno, co jsem zvítězil naposledy a možná mě párkrát napadlo, jestli to ještě někdy dokážu. Není snadné vyhrávat. Věk mi už taky nenahrává, ale doufám, že mi to pomůže,“ řekl devětatřicetiletý hráč.

Scott zvítězil po třech letech a devíti měsících. Naposledy uspěl na Cadillac Classic v Miami v březnu 2016, kdy vyhrál o ránu před Bubbou Watsonem z USA.