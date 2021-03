Fascinující výkon Martina, v Sydney zahrál čtyři eagly v jediném kole

Šestatřicetiletému hráči se povedlo pokořit normu o dva údery na jamkách číslo 3 a pak 7, 8, 9. Zahrát eagle třikrát za sebou dosud dokázal na akcích pod patronací PGA Tour jen finský golfista Toni Hakula v roce 2019 při Chile Open.

Čtyři takové kousky během jediného kola předvedli v historii jen Gordon Brand (1986), Willie Wood (1990), Scott McCarron (1995), Mikko Ilonen (2003) a Li Chao-tchung (2019). Nikdo to nezvládl v rozmezí sedmi jamek.

„Trochu smršť. Zahrát deset pod par (v jednom kole), to mi nejde do hlavy,“ řekl Martin po největším vítězství v kariéře, které mu vyneslo 22.500 dolarů. Výkon 61 úderů v závěrečném kole je rovněž rekord v historii PGA Tour of Australasia.