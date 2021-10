Golfista Willett si dal k narozeninám vítězství v St. Andrews

Willett vedl před závěrečným kolem o tři rány a první příčku udržel i poslední den, kdy se hrálo na ikonickém starém hřišti ve skotském St. Andrews. V předchozích dnech se golfisté museli popasovat s dalšími vyhlášenými hřišti v Kingsbarns a Carnoustie.



„Byl to povedený týden,“ uvedl dojatý Willett, který se letos až dosud pouze jednou prosadil do první desítky. „Nebylo to špatné. Výsledky nepřicházely, ale uvnitř víte, že na to máte,“ dodal.