Kousková a Melecká se v Málaze propadly na chvost startovního pole

Obě hráčky přitom doufaly ve Španělsku v dobrý výsledek. Melecká bojuje o účastnickou kartu na příští sezonu LET. Kousková, aktuálně 17. hráčka evropského žebříčku, mohla povedeným vystoupením zaútočit na první patnáctku celoročního pořadí Order of Merit, což by jí zajistilo účast na British Open v příštím roce.

První místo v polovině turnaje drží domácí golfistka Carlota Cigandaová se skóre -11. O ránu víc má na kontě Slovinka Pia Babniková.

Na Andalusia Costa del Sol Spanish Open usiluje nejlepších 64 hráček žebříčku Order of Merit a dalších 11 pozvaných golfistek o prémie z dotace 700.000 eur (17,7 milionu korun).