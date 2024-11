Golfista Waring po rekordní první polovině turnaje uhájil vítězství v Abú Zabí

Náskok pěti ran ve víkendovém finále téměř ztratil, poté co v sobotu zahrál o 12 úderů více než v pátek a ani nesplnil normu hřiště. 229. hráč světového žebříčku se ale udržel v čele pořadí, na závěr přidal 66 ran a s konečným skóre -24 zvítězil o dva údery před krajanem Tyrrellem Hattonem. Triumf na evropském okruhu si připsal po šesti letech a získal za něj prémii 1,530.000 dolarů z celkové osmimilionové dotace.

„Strašně moc to pro mě znamená. Bylo dnes důležité zachovat chladnou hlavu a jsem pyšný, jak se mi to podařilo,“ řekl Waring po největším úspěchu v kariéře.

O třetí místo se podělili tři hráči včetně Roryho McIlroye. Severoirský golfista vede celoroční žebříček Race to Dubai a po prvním ze dvou turnajů závěrečného play off má nakročeno k tomu, aby pořadí ovládl potřetí za sebou a pošesté v kariéře. Šestým triumfem by vyrovnal zesnulou španělskou legendu Seva Ballesterose. Více prvenství má jen Skot Colin Montgomerie, který vyhrál osmkrát. Sezona DP World Tour vyvrcholí příští týden v Dubaji.