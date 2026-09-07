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Zraněný pilot F1 Hadjar vynechá třetí Grand Prix v řadě, nepojede ani v Madridu

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  21:37
Isack Hadjar na trati Velké ceny Nizozemska

Isack Hadjar na trati Velké ceny Nizozemska | foto: Reuters

Isack Hadjar v padoku před tréninkem na Velkou cenu Ázerbájdžánu.
Speciální helma Isacka Hadjara pro Velkou cenu Nizozemska 2026
Isack Hadjar z Red Bullu během tréninku na Velkou cenu Rakouska
Isack Hadjar slaví třetí místo ve Velké ceně Nizozemska F1.
6 fotografií
Francouzský pilot formule 1 Isack Hadjar vynechá kvůli zranění zápěstí třetí Velkou cenu za sebou, za Red Bull nebude startovat ani tento týden v Grand Prix Španělska. Stejně jako v Nizozemsku a nyní o víkendu v Monze ho nahradí Liam Lawson ze sesterské stáje Racing Bulls.

Zástupcem Novozélanďana Lawsona bude opět rezervní jezdec Júki Cunoda z Japonska.

„Po Zandvoortu a Monze bude Liam Lawson vedle Maxe Verstappena také v Grand Prix Španělska tento víkend. Isackova léčba pokračuje uspokojivě. Ačkoli ještě není připraven na návrat za volant, bude v Madridu podporovat tým,“ uvedl dnes Red Bull.

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Hadjar, jemuž bude koncem měsíce dvaadvacet, se zranil během tréninku v letní přestávce. V pořadí šampionátu je osmý, letos se blýskl třetím místem v Monaku. Před zraněním sedmkrát za sebou dojel mezi nejlepšími šesti. Jeho náhradník Lawson byl v Zandvoortu sedmý a v Monze čtrnáctý.

Velká cena Španělska se letos pojede poprvé na městském okruhu v Madridu místo dosavadní Barcelony.

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