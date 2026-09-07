Zástupcem Novozélanďana Lawsona bude opět rezervní jezdec Júki Cunoda z Japonska.
„Po Zandvoortu a Monze bude Liam Lawson vedle Maxe Verstappena také v Grand Prix Španělska tento víkend. Isackova léčba pokračuje uspokojivě. Ačkoli ještě není připraven na návrat za volant, bude v Madridu podporovat tým,“ uvedl dnes Red Bull.
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Hadjar, jemuž bude koncem měsíce dvaadvacet, se zranil během tréninku v letní přestávce. V pořadí šampionátu je osmý, letos se blýskl třetím místem v Monaku. Před zraněním sedmkrát za sebou dojel mezi nejlepšími šesti. Jeho náhradník Lawson byl v Zandvoortu sedmý a v Monze čtrnáctý.
Velká cena Španělska se letos pojede poprvé na městském okruhu v Madridu místo dosavadní Barcelony.