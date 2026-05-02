Ve věku 59 let zemřel bývalý pilot F1 a úspěšný paralympionik Zanardi

Ve věku 59 let zemřel bývalý italský pilot formule 1 a čtyřnásobný paralympijský vítěz v cyklistice Alex Zanardi. Informovala o tom jeho rodina.
Zanardi se věnuje paracyklistice, v níž získal čtyři zlaté paralympijské medaile. | foto: BMW

„S hlubokým zármutkem musíme oznámit, že v pátek večer nečekaně odešel Alessandro Zanardi. Odešel pokojně obklopen láskou rodiny a přátel,“ citovala prohlášení agentura Reuters.

Zanardi ve formuli 1 závodil v letech 1991 až 1994 a poté ještě v roce 1999. V barvách stájí Jordan, Minardi, Lotus a Williams zasáhl do 44 Velkých cen a získal jeden bod.

Poté se přesunul do série CART a v roce 2001 při havárii přišel o obě nohy nad koleny. Následně závodil v sérii cestovních vozů a věnoval se paracyklistice, v níž mimo jiné získal čtyři zlaté paralympijské medaile.

Další vážnou nehodu měl Zanardi před šesti lety, kdy ho při závodě na handbiku v Pienze srazil nákladní automobil. Kvůli vážným zraněním hlavy se podrobil minimálně pěti operacím a strávil rok a půl v nemocnici.

KVÍZ: Poznáte fotbalové trenéry podle fotky? Otestujte své znalosti

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v akci při utkání s Dánskem.

Mají trochu nevděčnou roli. Úspěch mužstva stojí do velké míry právě na nich, navíc jsou často těmi prvními, kteří odskáčou neúspěšné výsledky. Řeč je o trenérech, v tomto případě o těch fotbalových....

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Čeští hokejisté do 18 let bojují na mistrovství světa na Slovensku o medaile. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých...

KVÍZ: Nejen pro tenisové znalce. Poznáte všechny světové jedničky v historii?

Jannik Sinner se raduje z vítězství ve finále turnaje v Monte Carlu.

Od zavedení tenisového světového žebříčku v srpnu roku 1973 se na prvním místě objevilo 29 hráčů. Jde o nejexkluzivnější společnost, jakou tento sport nabízí. Poznáte podle fotografií všechny její...

Konec dva měsíce po debutu na OH. Dvaadvacetiletá Češka uzavřela kariéru

Veronika Jenčová po své premiéře na olympijských hrách.

Dva měsíce po olympijském debutu ukončila kariéru skokanky na lyžích Veronika Jenčová. Dvaadvacetiletá závodnice Dukly Liberec to oznámila na sociálních sítích s vysvětlením, že po dvou vážných...

Třinec - Pardubice 4:5P. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka

Pardubičtí hráči se natahují po trofeji pro vítěze extraligy, kterou třímá...

Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...

V zemi králů maratonu. Vebr o běhání a životě v Keni, jídle, kávě, ale i dopingu

Premium
Patrik Vebr během tréninku v Keni

Maraton v Londýně, jenž psal dějiny atletiky, sledoval Patrik Vebr na dálku. Přítelkyni Karolíně Sasynové totiž pomáhal na závodech v Českém Těšíně. „Ale mezičasy jsem viděl a pak samozřejmě i...

2. května 2026

Cíl jsme splnili, na kluky jsem pyšný, říká Pastrňák po vyřazení. Co mistrovství?

David Pastrňák z Bostonu a Alex Tuch z Buffala po utkání.

Novinářům zklamaně odpovídal na otázky, přesto cítil hrdost. „Jsem ohromně pyšný na tuto partu,“ říkal útočník David Pastrňák po vypadnutí Bostonu z play off. Jenže český hokejista zanedlouho oslaví...

2. května 2026  11:46

Posily z NHL na MS v hokeji: Končí Boston i Vejmelka. Kteří Češi obohatí národní tým?

Pavel Zacha (18) a David Pastrňák (88) slaví gól Boston Bruins.

Základní část skončila, probíhá play off. Ve vyřazovací fázi NHL hraje i několik českých hokejistů, kteří by v případě vyřazení svých týmů mohli posílit národní tým na mistrovství světa ve Švýcarsku....

2. května 2026  11:37

Kladno získalo z Budějovic terminátora Přikryla. Za tři roky chyběl jen dvakrát

Filip Přikryl v utkání se Švýcarskem.

Hokejové Kladno oznámilo první posilu pro novou extraligovou sezonu. Z Českých Budějovic přichází pětadvacetiletý útočník Filip Přikryl, který platí za terminátora; v posledních třech sezonách chyběl...

2. května 2026  10:44

Čechová se uvedla v přípravě WNBA šestnácti body, Hamzová jich dala sedm

Emma Čechová (vpravo) přispěla ve svém prvním přípravném zápase WNBA k výhře...

Šestnácti body se uvedla basketbalová reprezentantka Emma Čechová ve svém prvním přípravném zápase WNBA v dresu Minnesoty Lynx a stejně jako Eliška Hamzová přispěly k vítězství nad Torontem (73:66)....

2. května 2026  9:47

Kanada bude po více než 40 letech chybět na hokejovém Spenglerově poháru

Jakub Kovář zasahuje v utkání s Kanadou.

Tradiční Spenglerův pohár bude letos poprvé po více než 40 letech bez hokejového týmu Kanady. Oznámili to pořadatelé prosincového turnaje a zástupci kanadského svazu.

2. května 2026  9:35

Davidová u koní, Procházka s kočárkem. Jak trávili první máj čeští sportovci?

Jak trávili první máj čeští sportovci?

Po olympijské sezoně má část sportovců volno, jiní už znovu naskočili do závodního kolotoče nebo se na něj teprve chystají. První máj si přesto osobnosti českého sportu nenechaly ujít. Někdo ho...

2. května 2026  9:34

Třinec posiluje útok. Po dvou letech ve Švýcarsku se vrací Voženílek

Daniel Voženílek se snaží proniknout přes Davida Kickerta do rakouské brány.

Hokejový útočník Daniel Voženílek se po dvou letech vrací z Zugu do Třince. Mistr světa z roku 2024 získal s Oceláři dva extraligové tituly. Slezané o návratu třicetiletého hráče, který aktuálně...

2. května 2026  9:32

Finiš. Pět kol, pět otázek. O čem bude rozhodovat nadstavba fotbalové ligy

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Už není kam uhýbat, na co se vymlouvat ani na co čekat. Kdo nezapne naplno teď, nemá šanci. Startuje nadstavba, čili pět kol, která definitivně rozseknou fotbalovou ligu. Nahoře na špici. Těsně pod...

2. května 2026

Velká cena Miami formule 1 2026: program, výsledky, kde závod sledovat

Oscar Piastri jede Velkou cenu Miami.

Šampionát formule 1 míří do Spojených států. Velká cena Miami 2026 nabídne rychlý a divácky atraktivní závod na okruhu kolem Hard Rock Stadium. Program víkendu, výsledky jednotlivých jízd i další...

2. května 2026  8:33

Pražský maraton 2026: trasa, program, mapa, dopravní omezení

Pohled na Pražský maraton. Běžci překonávají Karlův most.

Pražský maraton má před sebou 31. ročník. Velký sportovní i celospolečenský svátek odstartuje v neděli 3. května v 8:00. V následujícím přehledu najdete, jaký je program celé akce, kudy se poběží, co...

2. května 2026  8:28

