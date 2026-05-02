Ve věku 59 let zemřel bývalý pilot F1 a úspěšný paralympionik Zanardi

„S hlubokým zármutkem musíme oznámit, že v pátek večer nečekaně odešel Alessandro Zanardi. Odešel pokojně obklopen láskou rodiny a přátel,“ citovala prohlášení agentura Reuters.
Zanardi ve formuli 1 závodil v letech 1991 až 1994 a poté ještě v roce 1999. V barvách stájí Jordan, Minardi, Lotus a Williams zasáhl do 44 Velkých cen a získal jeden bod.
Poté se přesunul do série CART a v roce 2001 při havárii přišel o obě nohy nad koleny. Následně závodil v sérii cestovních vozů a věnoval se paracyklistice, v níž mimo jiné získal čtyři zlaté paralympijské medaile.
Další vážnou nehodu měl Zanardi před šesti lety, kdy ho při závodě na handbiku v Pienze srazil nákladní automobil. Kvůli vážným zraněním hlavy se podrobil minimálně pěti operacím a strávil rok a půl v nemocnici.
23. června 2020