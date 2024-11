Jste jako Američané! Britský insider o fenoménu formule 1 a jeho fanoušcích

Málokdo disponuje podobnými znalostmi z tohoto světa jako on. Proto aktuálně vydává knihu Grand Prix, jež už je na pultech i v Česku. Má pomoci zorientovat se ve formulích novému fanouškovskému publiku a tomu staršímu zase připomene věci, na které už třeba zapomnělo.

Dost zábavnou formou.

„Lidé si ze mě často dělají legraci, že říkám věci, které jsou zjevné. Jenže pak dostávám i druhou půlku zpráv od lidí, kteří jsou v našem sportu noví a děkují mi, že jsem vysvětlil něco, co třeba nevěděli a díky tomu pochopili zase něco jiného,“ tvrdí. „Pro mě je to knížka, kterou bych miloval, kdybych se zrovna do nějakého sportu zažral a nic moc o něm nevěděl.“