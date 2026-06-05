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Viva Las Vegas! V Nevadě se bude Velká cena F1 jezdit přinejmenším do roku 2037

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  8:43
Velká cena Las Vegas formule 1 bude součástí kalendáře mistrovství světa nejméně do roku 2037. Vedení šampionátu oznámilo podpis nové, desetileté smlouvy s americkými pořadateli.
Max Verstappen během Velké ceny Las Vegas.

Max Verstappen během Velké ceny Las Vegas. | foto: AP

Lando Norris během tréninku na Velkou cenu Las Vegas.
Charles Leclerc během tréninku na Velkou cenu Las Vegas.
Carlos Sainz během Velké ceny Las Vegas.
George Russell během Velké ceny Las Vegas.
10 fotografií

Ve městě hazardu se závody královské automobilové třídy konají od roku 2023, v listopadu se tam pojede počtvrté.

„Od premiéry v roce 2023 je to mimořádná akce a rychle se z ní stala špičková destinace pro skvělé závody, zábavu světové úrovně, globální obchodní lídry, celebrity a influencery,“ uvedl v prohlášení šéf formule 1 Stefano Domenicali. Dosavadní tři ročníky podle oficiálního webu šampionátu vygenerovaly pro region ekonomický obrat ve výši 3,2 milionu dolarů.

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V Las Vegas se letos pojede 21. listopadu dvacátý z 22 závodů sezony. V předchozích letech dvakrát zvítězil Max Verstappen z Red Bullu a předloni George Russell z Mercedesu.

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MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu
Singapur vs. ČínaFotbal - - 5. 6. 2026:Singapur vs. Čína //www.idnes.cz/sport
5. 6. 13:30
  • 5.25
  • 4.11
  • 1.58
Siniaková, Townsendová vs. Dabrowská, StefaniováTenis - - 5. 6. 2026:Siniaková, Townsendová vs. Dabrowská, Stefaniová //www.idnes.cz/sport
5. 6. 13:30
  • 1.35
  • -
  • 3.13
Menšík vs. ZverevTenis - - 5. 6. 2026:Menšík vs. Zverev //www.idnes.cz/sport
5. 6. 14:30
  • 3.29
  • -
  • 1.35
Bartůňková vs. StojsavljevicováTenis - - 5. 6. 2026:Bartůňková vs. Stojsavljevicová //www.idnes.cz/sport
5. 6. 14:30
  • 1.42
  • -
  • 2.82
Báez vs. MrvaTenis - - 5. 6. 2026:Báez vs. Mrva //www.idnes.cz/sport
5. 6. 15:00
  • 1.25
  • -
  • 3.84
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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