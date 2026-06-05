Viva Las Vegas! V Nevadě se bude Velká cena F1 jezdit přinejmenším do roku 2037

Ve městě hazardu se závody královské automobilové třídy konají od roku 2023, v listopadu se tam pojede počtvrté.
„Od premiéry v roce 2023 je to mimořádná akce a rychle se z ní stala špičková destinace pro skvělé závody, zábavu světové úrovně, globální obchodní lídry, celebrity a influencery,“ uvedl v prohlášení šéf formule 1 Stefano Domenicali. Dosavadní tři ročníky podle oficiálního webu šampionátu vygenerovaly pro region ekonomický obrat ve výši 3,2 milionu dolarů.
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V Las Vegas se letos pojede 21. listopadu dvacátý z 22 závodů sezony. V předchozích letech dvakrát zvítězil Max Verstappen z Red Bullu a předloni George Russell z Mercedesu.