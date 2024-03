Táta Verstappen zbrojí proti šéfovi Hornerovi. A v Mercedesu tleskají

Začalo to anonymní stížností zaměstnankyně týmu na nevhodné chování šéfa Christiana Hornera. Táhlé nezávislé vyšetřování nakonec minulou středu zbavilo padesátiletého bosse jakékoliv podezření, a on tak dál zůstává na své pozici.

Zatím. Sám si možná myslel, že odletem z Bahrajnu dá sbohem i nepříjemné aféře. Jenže den po oficiálním prohlášení Red Bullu o odmítnutí viny někdo rozeslal novinářům, šéfům jiných týmů, marketingové společnosti Liberty Media i generálnímu manažerovi formule 1 Stefanu Domenicalimu složku s několika snímky z údajné whatsappové konverzace Hornera s neznámou ženou.

Mezi příjemci mělo být na sto lidí včetně otce současného šampiona a bývalého pilota formule 1 Jose Verstappena.

A právě jeho jméno zmiňuje nespočet světových portálů v souvislosti s přáním o odvolání Hornera. Podle serveru Motorsport.com zase šéf Red Bullu podezřívá Verstappena seniora, že proti němu vede kampaň. Největší nizozemský deník De Telegraaf dokonce píše, že Jos mohl stát za rozesláním domnělých důkazů o Hornerově vině.

To Verstappen senior rázně popřel: „Proč bych to dělal, když se Maxovi tak daří? Nedává to smysl.“ Nicméně se netajil svým názorem k celému sporu a Hornera v neděli ostře kritizoval. „Zatímco on zůstává na své pozici, panuje tu napětí. Hrozí, že se tým rozpadne, a takhle to dál nejde. Vybuchne to. Hraje si na oběť, přitom on je tím, kdo způsobuje problémy,“ vypálil nekompromisně pro britský Daily Mail.

Jos Verstappen

V sobotu se měli oba zainteresovaní pohádat, přičemž Jos z místnosti uraženě odešel, než se chvíli nato vrátil podat Hornerovi alespoň ruku.

Verstappen senior se pravidelně vyskytuje v garáži Red Bullu. Proslul tvrdou výchovou svého syna, neodmyslitelnou láskou k motorsportu, ale také několika nechvalnými kauzami. Ještě v motokárách po jedné z kolizí dostal od soudu pětiletou podmínku. Tříměsíční podmíněný trest odnětí svobody vyfasoval zase v roce 2008, kdy vyhrožoval své tehdejší manželce Sophii Kumpenové a porušil i vydaný zákaz přiblížení.

Rovněž se rád zapojuje do dění aktuálně nejrychlejšího týmu na roštu, což potvrzuje i nyní. A byť se zatím jedná pouze o spekulace, existuje až příliš mnoho indicií, které napovídají, že se snaží Hornera z Red Bullu vyštípat.

Pranice u konkurence se hodí nejbližšími rivalovi, tedy Mercedesu.

Je náhoda, že několik na sobě nezávislých novinářů či prostých fanoušků spatřilo v Bahrajnu Verstappena seniora několikrát v blízkosti Tota Wolffa, šéfa německé stáje? A to dokonce i v hotelu, kde oba přespávali.

Christian Horner, šéf stáje Red Bullu, vedle obhájce titulu Maxe Verstappena.

Navíc Wolff, jindy k soupeřům značně odměřený, vítěze bahrajnského závodu chválil: „Max je v jiné lize, jiné galaxii. Zkrátka musíme uznat jeho kvality. A ty jsou mimořádné.“

Nizozemský pilot se do aféry nikterak nezapojuje. Z povinnosti odpovídá na dotazy novinářů, opakovaně hlásí, že se soustředí jen na svoje výkony. Ocenil, jak se Horner dokáže i v této složité době od nepříjemností oprostit. „S Christianem hodně mluvím a celý víkend byl naprosto oddaný týmu. Samozřejmě je asi trochu rozptýlený, ale stejně se soustředí na závodění a takhle spolu nadále pracujeme,“ vyzdvihl.

Týmy se nyní přesouvají do saúdskoarabské Džidy. A míří tam i špinavá kauza, jež svým dosahem zatím překonává výsledky na trati. A kdo ví, do jakých výšin ji Verstappen senior s Wolffem ještě pozvednou.