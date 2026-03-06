Je toho dost, abychom se zabavili, říká inženýr po Verstappenově nehodě

Horké chvíle prožil čtyřnásobný šampion deset minut před koncem druhého tréninku, když nezvládl desátou zatáčku a vylétl mimo trať do štěrkového kačírku. Divoce si zaskákal a poškodil podlahu monopostu. Tím okamžikem trénink pro úřadujícího vicemistra skončil, naopak mechanikům Red Bullu začala dlouhá směna.
Hlavní inženýr stáje Paul Monaghan zhodnotil nehodu pro novináře. Moc velkou radost neměl. Ale další průběh víkendu Velké ceny Austrálie by to podle něj poznamenat nemělo.
„Řeknu to tak – je toho dost na to, abychom se zabavili. Ale dá se to spravit. Není to nic drastického. Byla to trochu rána, takže to dáme do pořádku a v sobotu pojedeme.“
Po třetím místě v prvním tréninku skončil Max Verstappen až šestý, přišel o závěrečná kola na měkkých pneumatikách, kdy všichni zajížděli své nejlepší časy. I tak však dokázal být lepší než mladík ve stáji Isack Hadjar, který byl čtvrtý a devátý. Pozitivní zprávou pro něj však je, že za lídrem týmu moc nezaostával. Určitě to nebyla taková ztráta, jakou měli loni Liam Lawson nebo Juki Cunoda.
„Isack si s autem už začíná rozumět, je docela přímočarý a zdá se, že ví, co chce. Max byl samozřejmě naštvaný, je hodně soutěživý. V druhém tréninku jsme řešili pár technických drobností ale auto je celkem dobře vyvážené a jsme konkurenceschopní,“ pokračoval inženýr.
Inovací v F1 se nebojím. Enge o loňském „zvláštním“ titulovém boji i nové technice
Red Bull nebyl před sezonou pasován mezi největší favority šampionátu, zejména kvůli nové pohonné jednotce postavené vlastními silami ve spolupráci s automobilkou Ford. Jde o první motor oddělení Red Bull Powertrains, ještě minulý rok závodil tým s motorem Honda. Ukazuje se však, že Red Bull obtížný krok zvládl.
„Najeli jsme spoustu kilometrů a s motorem ani s jeho výkonem problémy nemáme. Celkově to je fantastický úspěch – máme zbrusu nový vlastní motor, nové auto, nová pravidla, oba vozy vyjely z boxové uličky a byly hned konkurenceschopné,“ pochvaloval si Monaghan.
Jak si Red Bull povede v náročné sobotní kvalifikaci v porovnání s konkurencí? Jak dokážou jezdci našetřit energii na jedno rozhodující kolo? V Albert Parku zatím není nic jasné.
Zápletky nové sezony F1: mistr v ústraní, restart legendy. A kdo je v krizi už teď?
„Zatím nemůžu ani říct, že budeme mezi nejlepšími,“ vyprávěl britský inženýr. „Nevíme, kolik paliva měly v nádrži naši soupeři, stejně jako vy nevíte, kolik benzinu jsme měli my. Nevíme, jaký kdo měl režim motoru, jak dokázal využít pneumatiky. Kvalifikace může dopadnout jakkoliv.“
Na jedno kolo vypadaly nejrychlejší Mercedes a McLaren, ale Ferrari a Red Bull s jinou pohonnou jednotkou mohou překvapit. Zdá se tedy jisté, že čtveřice nejlepších by měla zůstat pospolu i pod diktátem nových pravidel. Více bude známo v sobotu, kvalifikace startuje v 6.00.