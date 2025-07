O spojení Verstappen - Mercedes informuje italská mutace renomovaného serveru Sky Sports. Jednání mezi oběma stranami prý významně zesílila, nizozemský pilot je prý blízko k odsouhlasení smlouvy, zatímco stáj ještě musí udělat finální rozhodnutí.

Že má Mercedes o úřadujícího mistra světa zájem, potvrdil na poslední Velké ceně v Rakousku sám šéf týmu Toto Wolff.

„Jsem zodpovědný za nejlepší automobilovou značku na světě. Je jasné, že zkoumám, kam povedou další kroky čtyřnásobného šampiona,“ pravil.

George Russell a Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu během kvalifikace na Velkou cenu Kanady

„Zároveň ale máme v Russellovi a Antonellim skvělý pár. Ale abyste dobře naplánovali budoucnost, musíte mít přehled o tom, co se chystají dělat ostatní,“ dodal.

Britský deník The Guardian uvádí, že to byli zástupci Verstappena, kteří oslovili německou stáj jako první. Což může někoho možná překvapit, na druhou stranu je to naprosto logické.

Verstappen se v aktuální sezoně F1 na své poměry značně trápí. Velmi pravděpodobně přijde o mistrovský trůn na úkor McLarenu, jenž postavil parádní vůz.

Naopak Red Bull strádá a nebýt skvělého Verstappena, jenž z monopostu ždímá snad i poslední doušku výkonu, kdo ví, kam až by se propadl. Liam Lawson a Júki Cunoda nasbírali v druhém voze dohromady jen sedm bodů, což by v pořadí jezdců stačilo na prachbídnou 18. pozici.

Není divu, že chce mít Verstappen v rukách co nejlepší formuli. K té má Red Bull daleko a pokud Nizozemec nevěří, že se stáj vyšvihne se silnějším vozem v následující sezoně po změně pravidel, bude pokukovat po změně.

„K tomu nemám co dodat. Čím víc bych o tom mluvil, tím víc by se tím zabývala média. A to rozhodně nechci. O své budoucnosti si rozhodnu sám,“ pronesl Verstappen před mikrofonem stanice Viaplay.

„Všechno jsou to jenom spekulace, kterým nepřikládáme žádnou váhu. Spíš si myslím, že Maxe pořádně štvou. A dokážu si představit, že i Russell musí být frustrovaný, když ještě nemá podepsanou smlouvu,“ reagoval Christian Horner, šéf Red Bullu.

Novináři motající se kolem formule 1 se na tento potenciální přestup ptají snad každého, koho v paddocku potkají. Proto dotazu čelil také právě Hornerem zmíněný Russell, který by dost možná byl tím, kdo by musel z Mercedesu na úkor nově příchozího odejít.

Nejlepší trio kvalifikace na Velkou cenu Nizozemska. Zleva: George Russell (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull) a Lando Norris (McLaren)

„Je úplně normálně, že s jezdci, jako je Verstappen, probíhají jednání,“ překvapil.

Uvědomuje si, že má obrovsky silného konkurenta. V podobné situaci se loni zjevil Carlos Sainz, který přišel o místo ve Ferrari kvůli Lewisovi Hamiltonovi.

Sám poté přiznal, že se s oznámením musel nějakou dobu vypořádávat, poté si ale řekl: „Jestli mě má někdo takto vyšoupnout, je to právě Hamilton.“

Lewis Hamilton a Toto Wolff zkoumají nabraná data z monopostu Mercedes.

Odnést by Verstappenovu změnu mohl případně také mladý Andrea Kimi Antonelli, nováček v seriálu, jenž zažívá premiérovou sezonu v Mercedesu.

I přes pramálo zkušeností ale ukazuje neoblomný potenciál a bylo by zvláštní, kdyby se ho chtěl Wolff tak rychle vzdát. Ani jeden z jeho aktuálních svěřenců každopádně nemá smlouvu na příští rok, vše je tak nadále otevřené. Proto mají spekulace ohledně Verstappena takový prostor.

„Hodně se o tom mluví. A já věřím, že kde je kouř, je i oheň. Nikdo přímo nic nepopírá, ani nepotvrzuje. Ze svých zkušeností mám tak pocit, že se něco chystá, nebo je to dokonce už hotové,“ povídá zase výkonný ředitel McLarenu Zak Brown.

Tři nejlepší z kvalifikace Velké ceny Maďarska. Zleva: Oscar Piastri, Lando Norris a Max Verstappen.

Co celé situaci ještě víc nahrává, je Verstappenova smlouva s Red Bullem. Že to zní zvláštně? V jistém slova smyslu ano, přeci ho mají pojištěného až do roku 2028.

Jenže v dohodě má figurovat jakási podmínka, která dovoluje obhájci celkového triumfu odejít, pokud nebude mít během letní přestávky titul na dosah.

Konkrétně se mluví o pozicích mimo nejlepší trojku, teď je Verstappen třetí, ovšem závod v Rakousku mu příliš optimismu po zpackané kvalifikaci a brzkém vyřazení ze závodu nepřidal.

Na dotahujícího se Russella má náskok pouhých devíti bodů a pokud má výstupní klauzule skutečně takovéto znění a Brit se v následujících třech závodech nad Nizozemce v pořadí vyšvihne, paradoxně mu dá prostor jej pro další roky v Mercedesu nahradit.

Minimálně do té doby tak budou pokračovat zákulisní hry. Sám Wolff totiž hlásí: „Do letní pauzy bude hotovo.“