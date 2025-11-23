Mohl jsem jet ještě rychleji, říká Max Verstappen. V zisk titulu už ale nevěří

Autor:
  9:38
Max Verstappen vyhrál, suverénně ovládl Velkou cenu Las Vegas formule 1 a zůstal v boji o titul. Ačkoliv jeho šance není příliš velká. Může jen litovat pokažené první poloviny sezony. „Snažíme se jet na maximum, maximalizovat naše šance a uvidíme, co se stane,“ vyprávěl nizozemský závodník po dominantním výkonu.
Max Verstappen z Red Bullu se raduje z vítězství v Las Vegas.

Max Verstappen z Red Bullu se raduje z vítězství v Las Vegas. | foto: Reuters

Max Verstappen z Red Bullu se raduje z vítězství ve Velké ceně Las Vegas.
George Russell se usmívá, Velkou cenu Las Vegas dokončil na třetí pozici.
George Russell z Mercedesu jede Velkou cenu Las Vegas.
George Russell z Mercedesu jede Velkou cenu Las Vegas.
15 fotografií

Od prvních kol tréninků, v prochladlých večerech amerického Las Vegas, nebyl Max Verstappen suverénní. V sobotní kvalifikaci na mokré dráze celkem jednoznačně podlehl Landovi Norrisovi, a tak si pro závod nebyl Red Bull svou rychlostí jistý. Ale ukázalo se, že obavy byly zbytečné.

„Po trénincích jsme nevěděli, jak budou fungovat pneumatiky a jak přesně se máme chovat,“ popisoval Max Verstappen. Na pochybách byl nejen Red Bull, zejména co se týká bíle značené, nejtvrdší směsi. Nebyl čas ji dostatečně vyzkoušet. „Ale nakonec jsme měli vše pod kontrolou, dokonce jsem mohl šetřit auto, byla tam rezerva,“ usmíval se vítěz.

Max Verstappen jede Velkou cenu Las Vegas.
Lando Norris z McLarenu startuje do Velké ceny Las Vegas z první pozice.

Svá slova potvrdil v závěrečném okruhu celého závodu, kdy nikým neohrožován dokázal ještě zajíždět nejrychlejší časy. „Udělali jsme změnu, odemkli další rychlost a celé se to dnes poskládalo téměř ideálně,“ pochvaloval si. „Naše letošní auto nepracuje příliš dobře s pneumatikami a dost na ně trpíme. Dnes se však zdálo, že vše je pod kontrolou.“

Verstappen měnil pneumatiky až jako poslední z celé špičky, a mohl si tak závod rozdělit na dvě poloviny. Díky tomu měl jistotu, že v závěru bude mít dost rychlosti, aby nedal nikomu šanci.

Titul? Muselo by pomoct štěstí

Navzdory šestému triumfu v sezoně jsou Nizozemcovy šance na titul dvě Velké ceny před koncem sezony už jen velmi malé, dá se říct teoretické. Se ztrátou 49 bodů na vedoucího Norrise a 12 na druhého Piastriho by mu muselo pomoct štěstí v podobě výpadku jezdců McLarenu. Jinak o šance na titul přijde s velkou pravděpodobností už za týden v Kataru.

V posledních dvou závodech a sprintu bude k dispozici ještě 58 bodů. To znamená, že při předpokladu Verstappenových vítězství by Norris mohl získat pouze 9 bodů.

Verstappen ovládl závod F1 v Las Vegas, druhému Norrisovi hrozí diskvalifikace

„Myslím, že už asi není na místě přemýšlet o titulu, ztratil jsme v první polovině sezony moc bodů. Ale snažíme se jet na maximum, maximalizovat naše šance a uvidíme, co se stane. Už příští víkend v Kataru může být vše mnohem jasnější,“ dodal Verstappen ke svým šancím. Bylo zřejmé, že v celkovou výhru už sám nevěří.

Možná proto už hledí směrem k příští sezoně, kdy se s novými motory i monoposty bude začínat od nuly. „Pokud to nevyjde, budeme snad vyhrávat příští rok od začátku a v druhé polovině sezony nebudeme řešit takovou ztrátu.“

Veselý a šťastný poražený

Šťastný, veselý, spokojený. Tak vypadal Lando Norris z týmu McLaren po Velké ceně Las Vegas. Sice dojel druhý, na výhru neměl, ale míří za titulem. Zvýšil náskok před týmovým kolegou Oscarem Piastrim a Verstappen je stále daleko.

„Byl to Maxův závod, dnes jsem rád za druhé místo, moc šancí jsem neměl,“ popisoval.

Vysvětlil i moment v první zatáčce po startu, kdy probrzdil, ztratil přilnavost, vylétl z dráhy a předjeli ho Max Verstappen i George Russell z Mercedesu.

f1

A dramatic race start on The Strip!

Lando chops across early, Max and George get through

#F1 #Formula1 #LasVegasGP

23. listopadu 2025 v 5:17, příspěvek archivován: 23. listopadu 2025 v 9:09
oblíbit odpovědět uložit

„Vlastně jsem nechával Maxe jet, aby mohl vyhrát,“ smál se v rozhovorech po projetí cílem. „Nene, to byl vtip, protože do televize jsem nemohl říct, že jsem to pokazil. Jednoduše jsem brzdil moc pozdě. V tomto místě musíte být vždy důrazní a já tentokrát byl až příliš. To mě stálo pozici.“

Náskok v celkovém pořadí před Verstappenem se zdá být již rozhodující. Ztráta Norrisova stájového kolegy Oscara Piastriho je sice o něco menší, ale i třicet bodů je dvě Grand Prix před koncem sezony na pováženou.

„Situace je taková, jaká je,“ hodnotil Piastri po dalším nepodařeném závodě, kdy stačil jen na čtvrté místo, které navíc musel na dráze tvrdě vybojovat proti Antonellimu a Leclercovi. „Bylo by hezké ukončit sezonu nějakými dobrými výsledky a uvidíme, jak se to v pořadí projeví.“

Bude se opakovat rok 2007?

Může být Verstappen ještě mistr světa? Může Norris prohospodařit tak obří náskok? Naposledy se něco podobného stalo v roce 2007. Tehdy dva závody před koncem roku vedl se 107 body Lewis Hamilton a už v podstatě slavil titul. Navíc byl druhý jeho týmový kolega z McLarenu Fernando Alonso a až třetí zůstával s 90 body Kimi Räikkönen.

Massa slaví první vítězství v kauze Crashgate. Jeho žaloba půjde před soud

Ztráta to bylo hodně podobná té současné Verstappena na Norrise, protože za vítězství se tehdy udělovalo pouze 10 bodů, za druhé místo 8, ze třetí 6 atd. Navíc nebyl v programu žádný bodovaný sprint.

McLaren měl stejně jako letos nejlepší auto, ale zejména kvůli ostrým soubojům mezi Hamiltonem a Alonsem se nakonec sám připravil o titul a díky vítězstvím v dvou posledních závodech slavil Räikkönen s ferrari.

Nechá si stejně McLaren proklouznout titul mezi prsty i letos?

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Liberec B vs. NeratoviceFotbal - 16. kolo - 23. 11. 2025:Liberec B vs. Neratovice //www.idnes.cz/sport
23. 11. 10:15
  • 1.80
  • 3.57
  • 3.00
Cadenasso vs. KolářTenis - - 23. 11. 2025:Cadenasso vs. Kolář //www.idnes.cz/sport
23. 11. 12:00
  • 2.15
  • -
  • 1.70
Hellas vs. ParmaFotbal - 12. kolo - 23. 11. 2025:Hellas vs. Parma //www.idnes.cz/sport
23. 11. 12:30
  • 2.31
  • 3.05
  • 3.73
Karviná vs. Hradec Kr.Fotbal - 16. kolo - 23. 11. 2025:Karviná vs. Hradec Kr. //www.idnes.cz/sport
23. 11. 13:00
  • 2.24
  • 3.57
  • 3.13
Oviedo vs. Rayo VallecanoFotbal - 13. kolo - 23. 11. 2025:Oviedo vs. Rayo Vallecano //www.idnes.cz/sport
23. 11. 14:00
  • 3.62
  • 3.28
  • 2.24
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Hvězdny fotbalista Cristiano Ronaldo se v Bílém domě zúčastnil slavnostní...

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...

Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Kapitán české reprezentace Tomáš Souček (vpravo) a Vladimír Coufal hovoří s...

Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...

Říkali mi, že jsem problém. Zhubni, prosím! Taschlerová promluvila o anorexii

Česká krasobruslařka Natálie Taschlerová

Krasobruslařka Natálie Taschlerová sdílela se svými fanoušky emotivní video, ve kterém se vyznala, že od roku 2019 trpí poruchou příjmu potravy. Konkrétně k anorexii ji dohnaly komentáře, které...

Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Souček reagoval: Mrzí mě to, chci spojovat

Tomáš Souček se raduje ze své branky proti Gibraltaru

Fotbalovou reprezentaci příští rok v březnu v barážovém semifinále nepovede Tomáš Souček jako kapitán. Vedení asociace mu odebralo pásku za chování týmu směrem k fanouškům po pondělním utkání proti...

Češi děkují Irům, start baráže doma je zase blíž. Jací soupeři už se rýsují?

David Douděra pomáhá na nohy Tomáši Součkovi.

Ještě před začátkem reprezentační přestávky tuhle možnost zmiňoval málokdo. A rázem mají čeští fotbalisté domácí prostředí v úvodním utkání baráže o mistrovství světa takřka jisté. Potřebovali, aby...

Mohl jsem jet ještě rychleji, říká Max Verstappen. V zisk titulu už ale nevěří

Max Verstappen z Red Bullu se raduje z vítězství v Las Vegas.

Max Verstappen vyhrál, suverénně ovládl Velkou cenu Las Vegas formule 1 a zůstal v boji o titul. Ačkoliv jeho šance není příliš velká. Může jen litovat pokažené první poloviny sezony. „Snažíme se jet...

23. listopadu 2025  9:38

Verstappen ovládl závod F1 v Las Vegas, druhému Norrisovi hrozí diskvalifikace

Max Verstappen vítězí ve Velké ceně Las Vegas.

Úřadující šampion formule 1 Max Verstappen z Red Bullu se ještě stále udržel v boji o titul. Nizozemský jezdec se hned po startu protáhl na první místo Velké ceny Las Vegas a už před sebe nikoho...

23. listopadu 2025  4:50,  aktualizováno  9:30

Noc českých gólmanů. Vladař, Vejmelka a Dostál mezi hvězdami, výhru slaví i Dobeš

Aktualizujeme
Brankář Utahu Karel Vejmelka zasahuje v utkání proti New York Rangers.

Všichni čtyři čeští gólmani, kteří nastoupili v sobotních zápasech NHL, vychytali výhru. Daniel Vladař zastavil 32 střel hokejistů New Jersey, dovedl Philadelphii k vítězství 6:3 a byl vyhlášen třetí...

22. listopadu 2025  22:03,  aktualizováno  23. 11.

Sedm trojek a další povedený výkon v NBA. Krejčí 21 body pomohl Atlantě k výhře

Vít Krejčí z Atlanty během utkání proti New Orleans

Český basketbalista Vít Krejčí v NBA znovu zazářil, na výhře Atlanty proti New Orleans 115:98 se podílel 21 body. Trefil sedm trojek z deseti pokusů a prožil střelecky druhý nejlepší zápas kariéry....

23. listopadu 2025  7:31,  aktualizováno  8:47

Formule 1 v roce 2025: program, výsledky, kde závody sledovat

Max Verstappen v úvodu vede Velkou cenu Kataru.

Mistrovství světa jezdců formule 1 v roce 2025 má na programu 24 zastávek. Závodit se bude ve stejných destinacích jako loni. Šampionát odstartoval 16. března Velkou cenou Austrálie. Program závodů,...

23. listopadu 2025  7:51

Velká cena Las Vegas formule 1 2025: program, výsledky, kde závod sledovat

Charles Leclerc během tréninku na Velkou cenu Las Vegas.

Mistrovství světa formule 1 má před sebou tři poslední zastávky. Na programu je Velká cena Las Vegas 2025. Závodní víkend se koná od 20. do 22. listopadu na okruhu Las Vegas Strip, který vede...

23. listopadu 2025  7:49

Ještě lepší Chorý, chvála pro Chaloupka. Ale k zápasu měl kouč Trpišovský výhrady

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský sleduje domácí utkání s Bohemians.

Ze všeho nejdřív tentokrát poděkoval fanouškům: „Super, že jich v takovém mrazu přišlo tolik. Dovedu si představit, že na těch plastových sedačkách to není zrovna easy.“ Až pak se Jindřich...

23. listopadu 2025  7:37

Kohout na Oktagonu v Mnichově senzačně porazil Nafuku, slavil i Paradeiser

Matouš Kohout na Oktagonu v Mnichově porazil na body Němce Hafeniho Nafuku.

Už počtvrté se konal turnaj Oktagonu v Mnichově. Ve vyprodané aréně SAP Garden v Olympijském parku bylo k vidění v akci 22 zápasníků, z toho dva Češi a jeden Slovák. Zatímco Matouš Kohout a Slovák...

23. listopadu 2025

Tlak si nepřipouštím, ujišťuje překážkářský talent Rada. Svět v něm vidí Warholma

Premium
Michal Rada na juniorském mistrovství Evropy v atletice v Tampere.

V úterý nastoupí do letadla a na tři týdny zamíří do Jihoafrické republiky, kde ho vůbec poprvé v kariéře čeká soustředění v teple. Těší se. Přípravu Michal Rada zahájil na Šumavě, načež pod vedením...

23. listopadu 2025

Parkurovou Super Grand Prix v Praze vyhrál Saíd v sedle Bonne Amie

Abdel Saíd v sedle Bonne Amie.

Super Grand Prix, vrcholnou soutěž jednotlivců na parkurovém Prague Playoffs, vyhrál Abdel Saíd s Bonne Amie. Udělali jednu chybu a měli nejrychlejší čas druhého kola z dvojic s totožnou bilancí čtyř...

22. listopadu 2025  23:36

Zdráhalové se na SP v Calgary dařilo. Vylepšila český rekord na 1500 metrů

Česká rychlobruslařka Nikola Zdráhalová na SP v Salt Lake City.

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová vylepšila na Světovém poháru v Calgary vlastní český rekord v závodu na 1500 metrů a skončila sedmá. Vyhrála Joy Beuneová z Nizozemska, která navázala na týden starý...

22. listopadu 2025  22:32,  aktualizováno  23:20

Slavia v Lize mistrů 2025/26: program, soupeři, výsledky, kde sledovat

Slávisté se radují z gólu Tomáše Holeše proti Baníku.

Los fotbalové Ligy mistrů přihrál Slavii a jejím fanouškům báječný mix soupeřů. Český mistr má za sebou čtyři zápasy. Doma má před sebou ještě Bilbao a Barcelonu. Venku se ukáže na Tottenhamu a na...

22. října 2025  23:22,  aktualizováno  22. 11. 23:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.