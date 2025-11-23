Mohl jsem jet ještě rychleji, říká Max Verstappen. V zisk titulu už ale nevěří

Od prvních kol tréninků, v prochladlých večerech amerického Las Vegas, nebyl Max Verstappen suverénní. V sobotní kvalifikaci na mokré dráze celkem jednoznačně podlehl Landovi Norrisovi, a tak si pro závod nebyl Red Bull svou rychlostí jistý. Ale ukázalo se, že obavy byly zbytečné.
„Po trénincích jsme nevěděli, jak budou fungovat pneumatiky a jak přesně se máme chovat,“ popisoval Max Verstappen. Na pochybách byl nejen Red Bull, zejména co se týká bíle značené, nejtvrdší směsi. Nebyl čas ji dostatečně vyzkoušet. „Ale nakonec jsme měli vše pod kontrolou, dokonce jsem mohl šetřit auto, byla tam rezerva,“ usmíval se vítěz.
Svá slova potvrdil v závěrečném okruhu celého závodu, kdy nikým neohrožován dokázal ještě zajíždět nejrychlejší časy. „Udělali jsme změnu, odemkli další rychlost a celé se to dnes poskládalo téměř ideálně,“ pochvaloval si. „Naše letošní auto nepracuje příliš dobře s pneumatikami a dost na ně trpíme. Dnes se však zdálo, že vše je pod kontrolou.“
Verstappen měnil pneumatiky až jako poslední z celé špičky, a mohl si tak závod rozdělit na dvě poloviny. Díky tomu měl jistotu, že v závěru bude mít dost rychlosti, aby nedal nikomu šanci.
Titul? Muselo by pomoct štěstí
Navzdory šestému triumfu v sezoně jsou Nizozemcovy šance na titul dvě Velké ceny před koncem sezony už jen velmi malé, dá se říct teoretické. Se ztrátou 49 bodů na vedoucího Norrise a 12 na druhého Piastriho by mu muselo pomoct štěstí v podobě výpadku jezdců McLarenu. Jinak o šance na titul přijde s velkou pravděpodobností už za týden v Kataru.
V posledních dvou závodech a sprintu bude k dispozici ještě 58 bodů. To znamená, že při předpokladu Verstappenových vítězství by Norris mohl získat pouze 9 bodů.
|
Verstappen ovládl závod F1 v Las Vegas, druhému Norrisovi hrozí diskvalifikace
„Myslím, že už asi není na místě přemýšlet o titulu, ztratil jsme v první polovině sezony moc bodů. Ale snažíme se jet na maximum, maximalizovat naše šance a uvidíme, co se stane. Už příští víkend v Kataru může být vše mnohem jasnější,“ dodal Verstappen ke svým šancím. Bylo zřejmé, že v celkovou výhru už sám nevěří.
Možná proto už hledí směrem k příští sezoně, kdy se s novými motory i monoposty bude začínat od nuly. „Pokud to nevyjde, budeme snad vyhrávat příští rok od začátku a v druhé polovině sezony nebudeme řešit takovou ztrátu.“
Veselý a šťastný poražený
Šťastný, veselý, spokojený. Tak vypadal Lando Norris z týmu McLaren po Velké ceně Las Vegas. Sice dojel druhý, na výhru neměl, ale míří za titulem. Zvýšil náskok před týmovým kolegou Oscarem Piastrim a Verstappen je stále daleko.
„Byl to Maxův závod, dnes jsem rád za druhé místo, moc šancí jsem neměl,“ popisoval.
Vysvětlil i moment v první zatáčce po startu, kdy probrzdil, ztratil přilnavost, vylétl z dráhy a předjeli ho Max Verstappen i George Russell z Mercedesu.
„Vlastně jsem nechával Maxe jet, aby mohl vyhrát,“ smál se v rozhovorech po projetí cílem. „Nene, to byl vtip, protože do televize jsem nemohl říct, že jsem to pokazil. Jednoduše jsem brzdil moc pozdě. V tomto místě musíte být vždy důrazní a já tentokrát byl až příliš. To mě stálo pozici.“
Náskok v celkovém pořadí před Verstappenem se zdá být již rozhodující. Ztráta Norrisova stájového kolegy Oscara Piastriho je sice o něco menší, ale i třicet bodů je dvě Grand Prix před koncem sezony na pováženou.
„Situace je taková, jaká je,“ hodnotil Piastri po dalším nepodařeném závodě, kdy stačil jen na čtvrté místo, které navíc musel na dráze tvrdě vybojovat proti Antonellimu a Leclercovi. „Bylo by hezké ukončit sezonu nějakými dobrými výsledky a uvidíme, jak se to v pořadí projeví.“
Bude se opakovat rok 2007?
Může být Verstappen ještě mistr světa? Může Norris prohospodařit tak obří náskok? Naposledy se něco podobného stalo v roce 2007. Tehdy dva závody před koncem roku vedl se 107 body Lewis Hamilton a už v podstatě slavil titul. Navíc byl druhý jeho týmový kolega z McLarenu Fernando Alonso a až třetí zůstával s 90 body Kimi Räikkönen.
|
Massa slaví první vítězství v kauze Crashgate. Jeho žaloba půjde před soud
Ztráta to bylo hodně podobná té současné Verstappena na Norrise, protože za vítězství se tehdy udělovalo pouze 10 bodů, za druhé místo 8, ze třetí 6 atd. Navíc nebyl v programu žádný bodovaný sprint.
McLaren měl stejně jako letos nejlepší auto, ale zejména kvůli ostrým soubojům mezi Hamiltonem a Alonsem se nakonec sám připravil o titul a díky vítězstvím v dvou posledních závodech slavil Räikkönen s ferrari.
Nechá si stejně McLaren proklouznout titul mezi prsty i letos?