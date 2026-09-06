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Velkou cenu Itálie zastavila děsivá nehoda, Leclerc měl po nárazu problémy se zrakem

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  19:12
Charles Leclerc během tréninku na Velkou cenu Itálie.

Charles Leclerc během tréninku na Velkou cenu Itálie. | foto: Reuters

Kimi Antonelli slaví na pódiu vítězství ve Velké ceně Itálie.
Kimi Antonelli slaví na pódiu vítězství ve Velké ceně Itálie.
Kimi Antonelli slaví na pódiu vítězství ve Velké ceně Itálie.
Kimi Antonelli slaví na pódiu vítězství ve Velké ceně Itálie.
49 fotografií
V první zatáčce vytlačil týmového kolegu Lewise Hamiltona do kačírku, ve druhé vystřelil z trati sám sebe. Charles Leclerc umlčel bouřící tribuny v italské Monze, když při průjezdu zatáčkou Parabolica ztratilo jeho ferrari přilnavost, roztočilo se do smyku a v rychlosti přibližně 230 km/h vlétlo do bezpečnostní bariéry.

Nevypadalo to však na jezdeckou chybu, spíš jako by se jeho auto náhle odlepilo od vozovky. Následný náraz byl velmi tvrdý, zadní částí monopostu je to vždy více nebezpečné než předkem auta. Monacký závodník sám z vraku vystoupil, ale poté klesl na zem a viditelně otřesený putoval lékařským vozem na vyšetření do centra na okruhu.

Po závodě popisoval, že mu auto nefungovalo zcela ideálně: „Už v prvním kole bylo trochu divné, v Parabolice jsem musel plyn ubrat a poté znovu přidat. Ve druhém kole jsem se pokusil udělat to samé, ale auto zareagovalo jinak. Nechci to však víc komentovat, dokud nezkontrolujeme data a nepotvrdíme to na sto procent.“

Na pohled už od startu Velké ceny záď jeho vozu trochu „vlála“, s vozem se pral a ovladatelnost nebyla ideální.

Pár minut seděl kousek od nehody a byl pouze v péči traťových komisařů. Nakonec se ukázalo, že se mu nestalo nic vážného. Ale masivní náraz silou 50G se přece jen trochu projevil.

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„Pravým okem jsem neviděl moc dobře, ale teď už je to v pořádku,“ vysvětloval s koncem závodu. „Po vystoupení z auta mě to trochu děsilo. Poté se samozřejmě ozvala bolest tady a tam, což je po takové nehodě normální, ale nebylo to nic vážného,“ ujišťoval.

V neděli večer a v dalších dnech čekají Leclerca další vyšetření, ale zatím to vypadá, že na následující závod na zbrusu nové trati v ulicích Madridu bude připraven. „Musíme mít jistotu, že budu stoprocentně fit,“ potvrdil závodník.

Kimi Antonelli slaví na pódiu vítězství ve Velké ceně Itálie.
Kimi Antonelli slaví na pódiu vítězství ve Velké ceně Itálie.
Kimi Antonelli slaví na pódiu vítězství ve Velké ceně Itálie.
Kimi Antonelli slaví na pódiu vítězství ve Velké ceně Itálie.
49 fotografií

Zašli jsme příliš daleko

Nehoda ve druhém kole však nebyla prvním kritickým momentem Leclerca v letošním závodě v královském parku v Monze.

V první zatáčce vytlačil týmového kolegu Hamiltona do kačírku, ten se propadl na konec první desítky. Udělal to úmyslně? Nebo pouze vyrovnával monopost? Ze záběrů z kokpitu je patrné, jak pohnul volantem směrem doprava ke svému týmovému kolegovi na vnějšku dráhy.

„S Lewisem to bylo v první zatáčce až zbytečně těsné a v té druhé bohužel také – nevím, jestli tam došlo ke kontaktu, nebo ne,“ vyprávěl ještě dřív, než viděl televizní záběry.

„Byl jsem hodně na vnitřku a snažil se zatáčku vybrat, ale neudržel jsem svou stopu. Pak už jsem jen v zrcátkách viděl, co se stalo. Tohle rozhodně není to, co mezi dvěma auty stejného týmu chcete zažít. Zašli jsme příliš daleko,“ popisoval situaci, kdy vystrčil stájového kolegu na konec první desítky a v důsledku ho tak připravil o lepší než šesté místo v cíli.

Osmadvacetiletý Leclerc jel v době nehody na čtvrtém místě. Další ztráta bodů je pro něj problém. Měl být jedničkou Ferrari, před pár lety byl jako obrovský talent pasován na budoucího mistra světa, ale aktuálně ztrácí body na jedenačtyřicetiletého veterána ve stejném autě.

Není divu, že začíná být nervózní.

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