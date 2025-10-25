Ve druhém tréninku v Mexiku zajel nejrychlejší čas obhájce titulu Verstappen

  7:52
Ve druhém tréninku na Velkou cenu Mexika vozů formule 1 byl nejrychlejší nizozemský jezdec Max Verstappen z Red Bullu. Úřadující mistr světa zaznamenal na okruhu bratrů Rodríguezových o 153 tisícin rychlejší čas než vítěz prvního tréninku Monačan Charles Leclerc z Ferrari. Třetí byl Ital Andrea Antonelli z Mercedesu.

Max Verstappen při druhém tréninku na Velkou cenu Mexika. | foto: ČTK

Zatímco prvního tréninku se účastnilo devět nových pilotů, ve druhé části už byli zpět všichni tradiční účastníci šampionátu. Verstappen, kterého v úvodním tréninku nahradil Brit Arvid Lindblad, zajel nejrychlejší čas dne v hodnotě 1:17,392.

Devět nových jezdců si vyzkoušelo trénink F1 v Mexiku, nejrychlejší byl Leclerc

Obhájce titulu Verstappen zaútočí v Mexiku na šesté vítězství a posunutí vlastního rekordu. Může také ze třetí příčky snížit čtyřicetibodovou ztrátu na vedoucího Oscara Piastriho z McLarenu.

Australan Piastri, který byl v prvním tréninku čtvrtý, zajel tentokrát až dvanáctý čas. Jeho týmový kolega Lando Norris, který za ním v šampionátu zaostává o 14 bodů, byl ve druhém tréninku čtvrtý. Britský jezdec první část vynechal, v kokpitu ho nahradil domácí Patricio O’Ward.

Max Verstappen z Red Bullu při tréninku na Velkou cenu Mexika.

Velká cena Mexika pokračuje dnes třetím tréninkem, po němž se pojede od 23:00 SELČ kvalifikace. Nedělní závod odstartuje o dvě hodiny dříve.

KVÍZ: Poznáte sporty podle fotky? Otestujte si, zda máte přehled

Jsou sporty, které aspoň jednou v životě musel vidět snad každý. Ale co ty, které nejsou v Česku tolik na očích? Poznáte bez potíží všechny? Otestujte svůj přehled ve velkém kvízu.

Ve druhém tréninku v Mexiku zajel nejrychlejší čas obhájce titulu Verstappen

Fanoušci Litvínova vyklidili kotel a spílali Orlenu: Pohřeb k osmdesátinám?

Výsledková bída a nejistá budoucnost hokejového Litvínova vyburcovaly k protestu jeho nejvěrnější fanoušky. Od druhé třetiny pátečního zápasu s Libercem Hlinkův stadion mlčel, kotelníci vyklidili...

24. října 2025  21:52

Nevydařená předkola. Na písku v Kapském Městě si osmifinále zahraje jediný pár

Beachvolejbalistky Marie-Sára Štochlová s Markétou Svozilovou v pátek na Pro Tour Elite v Kapském Městě prohrály oba zápasy a poslední herní prověrka před listopadovým mistrovstvím světa v Adelaide...

24. října 2025  14:03,  aktualizováno  21:34

