Ve druhém tréninku v Mexiku zajel nejrychlejší čas obhájce titulu Verstappen

Zatímco prvního tréninku se účastnilo devět nových pilotů, ve druhé části už byli zpět všichni tradiční účastníci šampionátu. Verstappen, kterého v úvodním tréninku nahradil Brit Arvid Lindblad, zajel nejrychlejší čas dne v hodnotě 1:17,392.
|
Devět nových jezdců si vyzkoušelo trénink F1 v Mexiku, nejrychlejší byl Leclerc
Obhájce titulu Verstappen zaútočí v Mexiku na šesté vítězství a posunutí vlastního rekordu. Může také ze třetí příčky snížit čtyřicetibodovou ztrátu na vedoucího Oscara Piastriho z McLarenu.
Australan Piastri, který byl v prvním tréninku čtvrtý, zajel tentokrát až dvanáctý čas. Jeho týmový kolega Lando Norris, který za ním v šampionátu zaostává o 14 bodů, byl ve druhém tréninku čtvrtý. Britský jezdec první část vynechal, v kokpitu ho nahradil domácí Patricio O’Ward.
Velká cena Mexika pokračuje dnes třetím tréninkem, po němž se pojede od 23:00 SELČ kvalifikace. Nedělní závod odstartuje o dvě hodiny dříve.