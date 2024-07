Stejný vítěz, jiná reakce. Verstappen dříve soptil, teď Hamiltonovi gratuloval

Hamilton vyhraje, slaví, mává britskou vlajkou před domácími fanoušky.

Situace z první červencové neděle náramně připomínala pár let starou záležitost.

Vzpomínáte?

Rok 2021. Velká cena Velké Británie.

Verstappen vedl v šampionátu před závodem o 33 bodů právě před Hamiltonem.

V jedné zatáčce se ovšem komfortní náskok rozpadl.

Lewis Hamilton slaví vítězství ve Velké ceně Británie formule 1.

Stalo se tak hned v prvním kole, v zákrutě Copse, kde Hamilton ťukl do Nizozemce, jenž následně vrazil v obrovské rychlosti do bariéry. Ani desetivteřinová penalizace nepřipravila britského obhájce o vítězství a bujaré radovánky.

A právě ty se Verstappenovi ani trochu nelíbily.

„Udělený trest nám nepomáhá a neodpovídá nebezpečnému manévru, kterého se Lewis na trati dopustil. Navíc sledovat jeho oslavy, když stále ležím v nemocnici, je neuctivé a nesportovní chování, ale jedeme dál,“ vyťukal po závodě na svém twitteru.

Sezona vyvrcholila v Abú Zabí, kde Verstappen po kontroverzním vítězstvím získal svůj první titul mistra světa.

Následovaly další dva, které už tolik povyku nesklidily.

Zatímco Nizozemec dominoval v suverénně nejlepším autě na roštu, Hamilton se trápil v pomalém Mercedesu. Málokdy se potkali přímo na trati, média přestala tato dvojice zajímat, oba jezdci zkrátka neměli důvod vytvářet konflikt.

A to trvá dodnes. Pokud má jeden druhého předjet, dělá tak s ohledem na soupeře. Oba ubrali na agresivitě – jeden ji k výhrám tolik nepotřebuje (Lando Norris v Rakousku promine), druhý raději dojede do cíle, aby alespoň nějaké body posbíral.

Oba z roku 2021 už dávno vystřízlivěli. Také proto Verstappen upřímně gratuloval Hamiltonovi, když v neděli projel cílem na okruhu Silverstone jako první. Mával mu, ukazoval mu vztyčený palec. Pro někoho možná nepodstatné gesto, pro letité fanoušky motosportu ovšem uznalé blahopřání.

Tentokrát už Verstappenovi usilovné mávání vlajkou nevadilo. „Jel velmi dobře, udělali správná strategická rozhodnutí, zkrátka byli o něco rychlejší než my. Vyhrát před domácím publikem je vždycky speciální pocit,“ pronesl.

Kdo ví, jak by to bylo, kdyby se Mercedesu dařilo o něco lépe. Nebo kdyby Red Bull tak jasně nekraloval.

Ačkoliv aktuálně vedoucí stáj nevyhrává každý závod s ohromným náskokem a především McLaren dokáže na některých tratích zajíždět i rychlejší časy, Verstappen by musel v druhé polovině sezony totálně vybouchnout, aby se v prosinci neradoval ze čtvrtého titulu mistra světa.

Zleva Max Verstappen, Lewis Hamilton a Lando Norris na stupních vítězů závodu Velké ceny Británie.

Nepřekáží mu ani týmový kolega, Sergio Pérez má spíše co dělat, aby se propašoval do třetí části kvalifikace. Navíc se brzy může z Red Bullu pakovat, podle zahraničních spekulací má mít v kontraktu klauzuli, kdy nesmí po VC Belgie ztrácet na Verstappena více než sto bodů a v pořadí jezdců být o pět a víc pozic za ním.

Zato Hamilton by se rád vyhoupl před parťáka George Russella a třeba nakoukl i do nejlepší pětky. Spíš už ale vyhlíží přesun do Ferrari, což momentálně nevypadá jako krok k lepšímu.

Jeho rivalita s Verstappenem se stala hitem posledních let. Nyní už ji přiživují pouze zarputilí pamětníci, protože oba bojují o jiné cíle.

Ale třeba se to ještě jednou změní.