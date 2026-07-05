Italský mladíček dokázal využít rychlostní převahy vozů Mercedes a v kvalifikaci nedal soupeřům šanci. Jeho stájový kolega George Russell opět nestačil a závod začne ze čtvrté příčky.
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Druhý nejlepší čas vybojoval Charles Leclerc, který byl ve sprintu pomalejší než jeho stájový kolega Lewis Hamilton, ale v kvalifikaci dokázal zabrat. Domácí veterán se musel spokojit s třetí příčkou.
Nedařilo se Maxi Verstappenovi, bývalý mistr světa se zlobil při jízdách na svůj monopost a Grand Prix pro něj začne až ze sedmé příčky. Prohrál dokonce s týmovým kolegou z Red Bullu, francouzským mladíkem Isackem Hadjarem.