Red Bull může v USA slavit Pohár konstruktérů, Verstappen vyrovnání rekordu

„Bylo skvělé získat v Japonsku mistrovský titul, ale ještě jsem to nestihl pořádně oslavit. Soustředím se na to, abych pomohl týmu získat i Pohár konstruktérů. Naším cílem je vyhrát obě soutěže a udělám pro to vše,“ řekl Verstappen.

Díky poslednímu „doublu“ v GP Japonska vede Red Bull o 165 bodů před Ferrari. Aby měl tým majitele Dietricha Mateschitze definitivní jistotu, musí udržet po Austinu alespoň náskok 147 bodů. Red Bull, jehož jezdci vyhráli posledních sedm závodů za sebou, může slavit triumf mezi týmy poprvé od roku 2013. Ukončil by tím dosavadní éru Mercedesu, který vládl po přechodu na šestiválcové motory.

Blízko dalšího milníku je také Verstappen. Pětadvacetiletý Nizozemec může v 19. letošním závodě získat třináctý triumf a vyrovnat historické maximum v počtu výher v jedné sezoně. Stejný počet vítězství v jednom roce získali před ním jen Michael Schumacher (2004) a Vettel (2013).

„Na zbývající závody se už těším. Je skvělé být zpět v Austinu, mám rád zdejší město i trať. Bylo úžasné tu vloni vyhrát a jsem zvědavý co dokážeme tento víkend,“ doplnil Verstappen, jehož tým stále čeká na trest po loňském překročení rozpočtového stropu.

Rodák z Hasseltu je rovněž blízko překonání rekordu v počtu bodů v jedné sezoně. Maximum drží Lewis Hamilton se 413 body ze sezony 2019. Verstappen, kterému pomáhá nejen vyšší počet závodů ale i nově udílené prémiové body za nejrychlejší kolo a sprinty, ztrácí na Brita 47 bodů.

Za Verstappenem bude pokračovat také boj o druhé místo v mistrovství světa mezi jeho týmovým kolegou Sergiem Pérezem a Charlesem Leclercem z Ferrari. Oba jezdce dělí bod (253:252). Těsný je také rozestup mezi čtvrtým Georgem Russellem z Mercedesu a pátým Carlosem Sainzem z Ferrari (207:202).

Program Velké ceny USA, kterou by celkově mohlo navštívit až 440 tisíc fanoušků, otevřou v pátek dva tréninky. Do něj nastoupí v barvách Williamsu americký jezdec Logan Sargeant, za McLaren pojede loňský šampion série IndyCar Alex Palou ze Španělska. Po sobotním třetím tréninku se pojede od půlnoci středoevropského letního času kvalifikace. Závod se uskuteční v neděli od 21:00.