Kvalifikaci na sprint ovládl Verstappen. Norris v USA opět předčil Piastriho

  7:38
Kvalifikaci na sprint ve Velké ceně USA vozů formule 1 vyhrál Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu. Úřadující mistr světa a celkem čtyřnásobný šampion porazil na trati v texaském Austinu o 71 tisícin sekundy Brita Landa Norrise z McLarenu. Třetí byl Norrisův týmový kolega a lídr seriálu Australan Oscar Piastri.
Max Verstappen při kvalifikaci na sprint na pozadí texaské vlajky.

Max Verstappen při kvalifikaci na sprint na pozadí texaské vlajky. | foto: AP

Lando Norris z McLarenu během tréninku na Velkou cenu USA
Lando Norris při tréninku na Velkou cenu USA.
Max Verstappen ve sprintové kvalifikaci v Austinu.
Max Verstappen po sprintové kvalifikaci v Austinu.
Osmadvacetiletý Verstappen potvrdil, že se mu v Austinu daří. Ve sprintu obhajuje loňský triumf, v letech 2021 až 2023 tam vyhrál i hlavní závod. S Red Bullem má nyní dobrou formu: v posledních čtyřech závodech byl na stupních vítězů, dvakrát vyhrál.

„Byla to pěkná kvalifikace. Myslím, že jsme byli ve všech sektorech rychlí, hlavní bylo to jen poskládat dohromady. Dopadlo to dobře. Čekám, že to ve sprintu bude tvrdý boj, ale to je přesně to, co chceme vidět. Těším se na to,“ řekl v rozhovoru před televizními kamerami Verstappen.

V tréninku formule 1 v Austinu byl nejrychlejší Norris před Hülkenbergem

Druhý Norris nenavázal na nejrychlejší čas z prvního tréninku. Přesto za sebou nechal týmového kolegu a rivala v boji o titul Piastriho o 309 tisícin. V průběžném pořadí MS na něj ztrácí z druhé příčky 22 bodů. „Rádi bychom byli na pole position, ale není až takové překvapení, že jsme v poslední době o něco slabší než Red Bull,“ uvedl Norris.

Čtvrtým místem překvapil Němec Nico Hülkenberg ze Sauberu, šestý byl Fernando Alonso z Aston Martinu. Mezi nejlepšími chyběli naopak jezdci Ferrari. Lewis Hamilton obsadil osmé místo, Charles Leclerc skončil desátý.

Velká cena USA formule 1 2025: program, výsledky, kde závod sledovat

Díky samostatně bodovanému sprintu je o víkendu místo tradičních 25 bodů ve hře 33. Zkrácený závod na 100 kilometrů se pojede v sobotu od 19:00 SELČ, o čtyři hodiny později přijde na řadu kvalifikace na hlavní závod. Grand Prix USA odstartuje v neděli ve 21:00 SELČ.

Kvalifikace na sprint na Velkou cenu USA

závod mistrovství světa vozů formule 1 v Austinu:

1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:32,143, 2. Norris (Brit./McLaren) -0,071, 3. Piastri (Austr./McLaren) -0,380, 4. Hülkenberg (Něm./Sauber) -0,502, 5. Russell (Brit./Mercedes) -0,745, 6. Alonso (Šp./Aston Martin) -0,767.

Kvalifikaci na sprint ovládl Verstappen. Norris v USA opět předčil Piastriho

