Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

V prvním tréninku F1 v USA byl nejrychlejší Leclerc, Antonelli měl pátý čas

Autor: ,
  21:28

Charles Leclerc během tréninku na Velkou cenu USA. | foto: AP

V prvním tréninku na Velkou cenu USA formule 1 byl nejrychlejší Charles Leclerc z Ferrari. Monacký jezdec předčil na trati v Austinu o 84 tisícin sekundy Nizozemce Maxe Verstappena z Red Bullu. Třetí byl Brit Lando Norris z McLarenu.

Pátý čas zajel Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu, který může v Austinu získat pět závodů před koncem sezony premiérový titul a stát se ve dvaceti letech nejmladším světovým šampionem F1 v historii. Boloňský rodák, který vede o 102 bodů před týmovým kolegou Georgem Russellem, by potřeboval k jistotě triumfu vést po víkendu alespoň o 125 bodů.

Umýt auto a hurá pro titul. Antonelli ho má na dosah, slavit může už nyní. Co mu stačí?

Antonelli ztratil v tréninku na nejrychlejšího Leclerca 481 tisícin. Russell skončil o příčku před ním. Šestý byl sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton z Ferrari.

Druhý trénink začne v Austinu ve 23:00 SELČ.

Tréninky na Velkou cenu USA

závod mistrovství světa vozů formule 1 v Austinu

První trénink: 1. Leclerc (Mon./Ferrari) 1:36,052, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,084, 3. Norris (Brit./McLaren) -0,245, 4. Russell (Brit./Mercedes) -0,326, 5. Antonelli (It./Mercedes) -0,481, 6. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,503

23:00 druhý trénink

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Stuttgart vs. MönchengladbachFotbal - 7. kolo - 23. 10. 2026:Stuttgart vs. Mönchengladbach //www.idnes.cz/sport
Živě1:3
  • 40.00
  • 10.00
  • 1.07
Brest vs. NiceFotbal - 8. kolo - 23. 10. 2026:Brest vs. Nice //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 3.40
  • 1.95
  • 3.90
Turín vs. MonzaFotbal - 8. kolo - 23. 10. 2026:Turín vs. Monza //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.27
  • 4.80
  • 17.00
Ipswich vs. NottinghamFotbal - 8. kolo - 23. 10. 2026:Ipswich vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 3.60
  • 2.60
  • 2.60
Alavés vs. MálagaFotbal - 10. kolo - 23. 10. 2026:Alavés vs. Málaga //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 4.20
  • 2.90
  • 2.05
Chicago vs. MontrealHokej - - 24. 10. 2026:Chicago vs. Montreal //www.idnes.cz/sport
24. 10. 02:00
  • 3.21
  • 4.24
  • 2.01
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte 50 známých českých fotbalistů podle fotky?

Tomáš Rosický jde do souboje s Reném Bolfem.

Někteří zářili v národním týmu, na některé v zahraničí stále vzpomínají. Poznáte výběr padesáti známých českých fotbalistů pouze na základě fotografie? Otestujte své znalosti!

Do výstřihu nekoukat 2. Ústí ve světě boduje trenérovým „bojem o život“

Rozhovor ústeckého trenéra Davida Oulehly a moderátorky klubu Sabiny Jakšové,...

Dekolt ústecké fotbalové moderátorky a odvrácený pohled respondenta, díl druhý. Virtuální svět znovu dobývá rozhovor z dílny českého druholigového Viagemu, Sabina Jakšová ho vedla s trenérem Davidem...

Neomluvitelné. Slávisté pro Chorého nemají pochopení, na Ligu mistrů neletí

Tomáš Chorý ze Slavie opouští po červené kartě hřiště v zápase s Hradcem...

Přitiskl si ruku na obličej, z něhož koukalo nevhodné gesto. Za nenápadný prostředníček, který směřoval k sudímu Janu Všetečkovi, dostal slávistický fotbalista Tomáš Chorý červenou kartu. Čtvrtou za...

Ondra pokořil Exodii za čtyři dny, nejtěžší boulder světa má od něj novou známku

Český lezec Adam Ondra zdolává dosud nejtěžší boulder světa Exodia 9A+. Jeho...

Na skále řešil tlak, jaký zažívá na mistrovství světa či olympiádě. Adam Ondra v pátek jako druhý člověk na světě zdolal italskou Exodii, kterou její autor Elias Iagnemma loni označil jako první...

Nosková se pochlubila novým tetováním. Přísahám, že má skrytý význam, tvrdí

Linda Nosková

Tenistka Linda Nosková se pochlubila novým tetováním. Na levé ruce jí přibyl drobný nápis, který zřejmě odkazuje na tenis. Úspěšná česká hráčka ale naznačila, že tetování má i jiný význam.

Karviná vyvětrala dusno a nabrala rychlost. Tlak jsme vstřebali, cítí West

Trenér Karviné Roman West se raduje z výhry.

Splín z přeřazení do druhé ligy? Vyléčeno! Fotbalová Karviná nabrala raketovou rychlost, čtvrté vítězství v řadě uhrála v pátečním šlágru na ústecké trávě a poslední tři zápasy jí posloužily jako...

23. října 2026  22:01

Slavia se v Písku nadřela, domácí basketbalisty zlomila ve třetí části

Jaromír Bohačík hledá přes obránce cestu pro slávistický útok.

Basketbalisté Slavie v předehrávce 8. ligového kola vyhráli 89:81 v Písku. Vedoucí tým tabulky na jihu Čech po prvním poločase prohrával o pět bodů 51:56 a třetí soutěžní porážku za sebou odvrátil po...

23. října 2026  21:12,  aktualizováno  21:54

Budějovice smetly Třinec. Kladno ukončilo s Pardubicemi rekordní sérii, vyhrály i Vary

Českobudějovický útočník Jan Ordoš vyváží puk od své branky před třineckým...

Hokejová extraliga uzavřela první čtvrtinu základní části. České Budějovice ve 13. kole ukončily (6:2) třineckou neporazitelnost na domácím ledě. Kladno vyzrálo na Pardubice, duel rozhodl v...

23. října 2026  16:45,  aktualizováno  21:52

V prvním tréninku F1 v USA byl nejrychlejší Leclerc, Antonelli měl pátý čas

Charles Leclerc během tréninku na Velkou cenu USA.

V prvním tréninku na Velkou cenu USA formule 1 byl nejrychlejší Charles Leclerc z Ferrari. Monacký jezdec předčil na trati v Austinu o 84 tisícin sekundy Nizozemce Maxe Verstappena z Red Bullu. Třetí...

23. října 2026  21:28

Karviná vyhrála v Ústí a pojistila si vedení, Dukla opět ztratila body

Karviná slaví branku.

Fotbalisté Karviné ve 12. kole druhé ligy zvítězili v Ústí nad Labem 3:1 a upevnili si vedení v tabulce. Slezané nadále mají čtyřbodový náskok na Jihlavu, která porazila Vlašim 2:0. Třetí Dukla Praha...

23. října 2026  21:21

Třinec dostal Kloučka do tempa, poprvé je bez bodů. Chytalo se dobře, zářil brankář

Českobudějovický brankář Milan Klouček sleduje puk letící vedle branky.

Utkání rozjeli dobře, zasypali během něj českobudějovického brankáře Milana Kloučka 43 střelami, ale jen ze dvou dali gól. Extraligová série hokejových Ocelářů Třinec, kteří ve dvanácti zápasech za...

23. října 2026  21:03

Velká cena USA F1 2026: Program, výsledky, kurzy a kde sledovat

Kimi Antonelli na trati Velké ceny Singapuru

Šampionát formule 1 se přesouvá do Severní Ameriky, kde pokračuje Velkou cenou USA v texaském Austinu. V našem přehledu najdete kompletní program závodního víkendu, výsledky, zajímavosti o trati i...

23. října 2026  21:01

Házenkářky v přípravě na domácí ME porazily Švýcarky, zářila Jeřábková

Česká házenkářka Markéta Jeřábková.

České házenkářky v přípravě před domácím mistrovstvím Evropy porazily v Mostě Švýcarsko 27:22. Po vyrovnaném prvním poločase rozhodly svěřenkyně trenérů Daniela Čurdy a Tomáše Hlavatého zlepšeným...

23. října 2026  20:15

I hlavní tahoun koeficientu strádá. Plzeň se učí být bohatá, český fotbal ale trpí

Premium
Plzeňský obránce Dweh se snaží získat míč.

Léta neúnavně krmila pohárový koeficient. Poctivěji než kdokoli jiný. Že má Česko druhý rok po sobě šampiona v Lize mistrů, je vlastně do velké míry i její zásluha. Ale najednou jako když utne. V...

23. října 2026

Piráti nastoupí v dresu, který namalovalo dítě. Už ukázali vítězný návrh

Dres namalovaný dětmi pro hokejové Piráty Chomutov. V hlasování se určuje...

Je libo dres s jednorožcem? Nebo snad s plyšovým medvídkem? Hokejový Chomutov čeká v sobotu 14. listopadu výjimečná událost, Piráti v Rocknet Aréně hostí Sokolov a zápas ponese podtitul Děti dětem....

22. října 2026  16:44,  aktualizováno  23. 10. 19:19

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Konec táhlé ságy. Trucující Hellebuyck se dočkal výměny, přišel však o 20 milionů

Connor Hellebuyck si upravuje účes v brance Winnipegu.

Trvalo to dlouho, určitě mnohem déle, než si sám přál. Po měsících jednání a trucování se Winnipeg a brankář Connor Hellebuyck definitivně rozchází. Americký hokejový gólman se v NHL přesouvá do New...

23. října 2026  18:39,  aktualizováno  19:06

Český souboj pro Bouzkovou, semifinále vybojovala i Siniaková. Lehečka končí

Marie Bouzková slaví výhru ve čtvrtfinále na turnaji v Ning-po proti Sáře...

Marie Bouzková v duelu českých tenistek na turnaji v Ning-po porazila Sáru Bejlek 6:3, 6:4 a potřetí v sezoně postoupila do semifinále. To si po roce zahraje také Kateřina Siniaková, která v Ósace...

23. října 2026  9:29,  aktualizováno  18:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×