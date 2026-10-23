Pátý čas zajel Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu, který může v Austinu získat pět závodů před koncem sezony premiérový titul a stát se ve dvaceti letech nejmladším světovým šampionem F1 v historii. Boloňský rodák, který vede o 102 bodů před týmovým kolegou Georgem Russellem, by potřeboval k jistotě triumfu vést po víkendu alespoň o 125 bodů.
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Umýt auto a hurá pro titul. Antonelli ho má na dosah, slavit může už nyní. Co mu stačí?
Antonelli ztratil v tréninku na nejrychlejšího Leclerca 481 tisícin. Russell skončil o příčku před ním. Šestý byl sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton z Ferrari.
Druhý trénink začne v Austinu ve 23:00 SELČ.
Tréninky na Velkou cenu USA
závod mistrovství světa vozů formule 1 v Austinu
První trénink: 1. Leclerc (Mon./Ferrari) 1:36,052, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,084, 3. Norris (Brit./McLaren) -0,245, 4. Russell (Brit./Mercedes) -0,326, 5. Antonelli (It./Mercedes) -0,481, 6. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,503
23:00 druhý trénink