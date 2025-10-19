F1 ONLINE: Do závodu v USA startuje první Verstappen. Naváže na předchozí triumfy?

Nejrychlejší čas 1:32,510 zajel Verstappen hned v úvodu závěrečné části. Nemuselo ho ani mrzet, že nestihl absolvovat druhý pokus. Získal sedmou letošní pole position a 47. v kariéře.
ONLINE: Velká cena USA
Sledujte závod F1 v podrobné online reportáži.
Druhý skončil Norris, třetí byl Charles Leclerc z Ferrari a čtvrtý George Russell z Mercedesu před druhým rudým vozem Lewise Hamiltona.
Do první desítky se nečekaně dostal Oliver Bearman s haasem, devátý začne závod Carlos Sainz z Williamsu, který v sobotním sprintu nečekaně vybojoval třetí místo.