F1 ONLINE: Do závodu v USA startuje první Verstappen. Naváže na předchozí triumfy?

Úřadující šampion formule 1 zatím v Austinu vládne. Vyhrál sprintovou kvalifikaci, sprint i kvalifikaci na hlavní závod. Max Verstappen má ve Velké ceně USA další šanci snížit náskok jezdců McLarenu. Lídr pořadí Oscar Piastri bude stát na roštu až šestý. Dění sledujte od 21.00 v podrobné online reportáži.
Nehoda dvou mclarenů - Landa Norrise a Oscara Piastriho - ve sprintu před...

Nehoda dvou mclarenů - Landa Norrise a Oscara Piastriho - ve sprintu před Velkou cenou USA | foto: Reuters

Piloti formule 1 vyráží do sprintu v USA.
Lando Norris vystupuje z monopostu po nehodě ve sprintu v USA.
Kolize mezi oběma vozy McLarenu ve sprintu v USA.
Pořadatelé odtahují monopost Landa Norrise po nehodě ve sprintu v USA.
Nejrychlejší čas 1:32,510 zajel Verstappen hned v úvodu závěrečné části. Nemuselo ho ani mrzet, že nestihl absolvovat druhý pokus. Získal sedmou letošní pole position a 47. v kariéře.

ONLINE: Velká cena USA

Sledujte závod F1 v podrobné online reportáži.

Druhý skončil Norris, třetí byl Charles Leclerc z Ferrari a čtvrtý George Russell z Mercedesu před druhým rudým vozem Lewise Hamiltona.

Do první desítky se nečekaně dostal Oliver Bearman s haasem, devátý začne závod Carlos Sainz z Williamsu, který v sobotním sprintu nečekaně vybojoval třetí místo.

Výsledky

