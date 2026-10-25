Antonelli získal sedmou pole position v sezoně a kariéře. Zaútočí na deváté vítězství. K jistotě titulu v Austinu potřebuje, aby po nedělním podniku vedl šampionát alespoň o 125 bodů. V tuto chvíli má náskok 102 bodů před týmovým kolegou Georgem Russellem z Mercedesu a 111 bodů před Lewisem Hamiltonem z Ferrari.
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Kvalifikaci ovládl Antonelli nejrychlejším časem dne 1:34,035. Překonal i čtyřnásobného mistra světa Verstappena, který v Austinu dříve čtyřikrát vyhrál a po nedávných triumfech v Malajsii a Singapuru útočí na hattrick.
Šestý skončil Antonelliho hlavní rival v boji o titul Russell, který na Itala ztratil 441 tisícin. Další jeho sok Hamilton startuje pátý.