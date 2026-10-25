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F1 ONLINE: Získá mladík Antonelli titul? Rozhodnout může ve Velké ceně USA

Autor:
Sledujeme online   20:45

Liam Lawson z týmu RB během kvalifikace v americkém Austinu. | foto: Reuters

Už v americkém Austinu může dvacetiletý Andrea Kimi Antonelli slavit titul mistra světa formule 1. Jako nejmladší v historii. Potřebuje vyhrát a potom doufat, že jeho nejbližší pronásledovatelé v celkovém hodnocení nebudou mezi nejlepšími. Nakročeno má dobře, v sobotní kvalifikaci na Velkou cenu USA nenašel soupeře. Závod sledujte v podrobné online reportáži od 21.00.

Antonelli získal sedmou pole position v sezoně a kariéře. Zaútočí na deváté vítězství. K jistotě titulu v Austinu potřebuje, aby po nedělním podniku vedl šampionát alespoň o 125 bodů. V tuto chvíli má náskok 102 bodů před týmovým kolegou Georgem Russellem z Mercedesu a 111 bodů před Lewisem Hamiltonem z Ferrari.

ONLINE: Velká cena USA formule 1

Závod sledujte podrobně.

Kvalifikaci ovládl Antonelli nejrychlejším časem dne 1:34,035. Překonal i čtyřnásobného mistra světa Verstappena, který v Austinu dříve čtyřikrát vyhrál a po nedávných triumfech v Malajsii a Singapuru útočí na hattrick.

Šestý skončil Antonelliho hlavní rival v boji o titul Russell, který na Itala ztratil 441 tisícin. Další jeho sok Hamilton startuje pátý.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Udinese vs. AC MilánFotbal - 8. kolo - 25. 10. 2026:Udinese vs. AC Milán //www.idnes.cz/sport
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Živě0:0
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25. 10. 23:00
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Winnipeg vs. MontrealHokej - - 26. 10. 2026:Winnipeg vs. Montreal //www.idnes.cz/sport
26. 10. 00:00
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F1 ONLINE: Získá mladík Antonelli titul? Rozhodnout může ve Velké ceně USA

Sledujeme online
Liam Lawson z týmu RB během kvalifikace v americkém Austinu.

Už v americkém Austinu může dvacetiletý Andrea Kimi Antonelli slavit titul mistra světa formule 1. Jako nejmladší v historii. Potřebuje vyhrát a potom doufat, že jeho nejbližší pronásledovatelé v...

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