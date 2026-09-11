Nelítostný zabiják formulí. Nový okruh láká na unikátní zatáčku, čekají se i bouračky

Pojmenovali ji podle jedné z nejznámějších býčích arén na světě. Vyrostla v hlavním městě Španělska, kam se kolotoč F1 vrací po dlouhých pětačtyřiceti letech.
Nikoliv na okruh Jarama, ale na zbrusu novou trať situovanou vedle kongresového a veletržního výstaviště IFEMA, nedaleko od tréninkového centra fotbalistů Realu Madrid.
Nese název Madring. Dvaadvacet zatáček, délka 5,4 kilometru, kapacita 140 tisíc návštěvníků, výstavba za 3,5 miliardy korun.
Jak zmínili i piloti z Ferrari, kteří u nás absolvovali testy, zatáčka číslo 12 v sobě skrývá příležitost. Kdo ukáže největší odvahu, bude odměněn.