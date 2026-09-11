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Nelítostný zabiják formulí. Nový okruh láká na unikátní zatáčku, čekají se i bouračky

Vojtěch Tůma
  20:00

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Lewis Hamilton projíždí zatáčkou La Monumental na okruhu Madring. | foto: DPPI, DPPI Media / Alamy / ProfimediaProfimedia.cz

Monzu proslavila Parabolica. K okruhu v Suzuce patří 130R. Ve Spa nedají dopustit na Eau Rouge. Když se řekne Silverstone, fanouškům se zase vybaví Maggotts & Becketts. Vše ikonické zatáčky, neodmyslitelně spjaté s formulí 1. Na seznamu je doplní jedna nová. Náročná, už předem opěvovaná, v mnoha ohledech unikátní. Seznamte se s La Monumental.

Pojmenovali ji podle jedné z nejznámějších býčích arén na světě. Vyrostla v hlavním městě Španělska, kam se kolotoč F1 vrací po dlouhých pětačtyřiceti letech.

Nikoliv na okruh Jarama, ale na zbrusu novou trať situovanou vedle kongresového a veletržního výstaviště IFEMA, nedaleko od tréninkového centra fotbalistů Realu Madrid.

Nese název Madring. Dvaadvacet zatáček, délka 5,4 kilometru, kapacita 140 tisíc návštěvníků, výstavba za 3,5 miliardy korun.

Jak zmínili i piloti z Ferrari, kteří u nás absolvovali testy, zatáčka číslo 12 v sobě skrývá příležitost. Kdo ukáže největší odvahu, bude odměněn.

Luis García Abad, šéf okruhu Madring

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Živě1:0
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Bordeaux vs. MannheimHokej - 3. kolo - 11. 9. 2026:Bordeaux vs. Mannheim //www.idnes.cz/sport
Živě2:4
  • -
  • -
  • -
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