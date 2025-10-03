Zajímavosti před Velkou cenou Singapuru F1:
- Velká cena Singapuru je první noční závod v historii formule 1, poprvé se jela v roce 2008 – odehrává se kompletně pod umělým osvětlením.
- Okruh Marina Bay Baku má délku 4,940 km, závod zahrnuje 62 kol, celková vzdálenost činí 306, 143 km.
- Rekord trati drží Daniel Ricciardo – loni zajel kolo za 1:34,486.
- Nejvíce vítězství v Singapuru má Sebastian Vettel, radoval se pětkrát. Čtyřikrát triumfoval Lewis Hamilton.
- Atmosféra – díky nočnímu režimu působí vizuálně atraktivně, reflektory vyvolávají dojem denního světla, ale zároveň je vše obklopeno městskými světly.
- Extrémní fyzická náročnost – vlhké tropické klima a vysoké teploty i v noci. Piloti často během závodu ztratí 2–3 kg.
- Bezpečnostní vozy – patří k závodům s největším počtem vyjetí safety car (velmi úzký okruh a minimální únikové zóny).
- Délka závodu – často dosahuje časového limitu (dvě hodiny), protože tempo je kvůli zatáčkám a safety carům nižší než na klasických tratích.
Program Velké ceny Singapuru F1 2025:
|Den
|Datum
|Čas
|Událost
|Výsledky
|Pátek
|3. října
|11:30
|první trénink
|1. Alonso (Šp./Aston Martin) 1:31,116, 2. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,150, 3. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,276, 4. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,364, 5. Piastri (Aust./McLaren) -0,365, 6. Norris (Brit./McLaren) -0,582.
|Pátek
|3. října
|15:00
|druhý trénink
|Sobota
|4. října
|11:30
|třetí trénink
|Sobota
|4. října
|15:00
|kvalifikace
|Neděle
|5. října
|14:00
|hlavní závod
Vítězové předchozích ročníků GP Singapuru:
|Rok
|Jezdec
|Konstruktér
|2024
|Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|2023
|Carlos Sainz Jr.
|Ferrari
|2022
|Sergio Pérez
|Red Bull-RBPT
|2021
|Nejelo se (covid)
|-
|2020
|Nejelo se (covid)
|-
|2019
|Sebastian Vettel
|Ferrari
|2018
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|2017
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|2016
|Nico Rosberg
|Mercedes
|2015
|Sebastian Vettel
|Ferrari
Kde sledovat Velkou cenu Singapuru F1:
Přímý přenos závodu vysílá Nova Sport 5. Sledovat můžete nejen hlavní závod, ale i tréninky a kvalifikaci. Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:
- Pecka TV
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Skylink
- Oneplay
Jak dopadla Velká cena Singapuru loni?
Loňskou Velkou cenu Singapuru ovládl Lando Norris z McLarenu. Maxe Verstappena z Red Bullu porazil o více než 20 sekund. Třetí skončil Oscar Piastri, další pilot McLarenu.