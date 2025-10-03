Velká cena Singapuru formule 1 2025: program, výsledky, kde závod sledovat

Autor: ,
  14:55
Další zastávka mistrovství světa formule 1 míří na fascinující městský okruh Marina Bay. Velká cena Singapuru se koná od 3. do 5. října 2025. Jezdci se budou prohánět přímo ulicemi centra kolem přístavu a ikonických budov. V přehledném textu najdete program závodů, zajímavosti i kde můžete klání sledovat živě.
Fotogalerie4

Max Verstappen během tréninku na okruhu Marina Bay v Singapuru. | foto: Reuters

Zajímavosti před Velkou cenou Singapuru F1:

  • Velká cena Singapuru je první noční závod v historii formule 1, poprvé se jela v roce 2008 – odehrává se kompletně pod umělým osvětlením.
  • Okruh Marina Bay Baku má délku 4,940 km, závod zahrnuje 62 kol, celková vzdálenost činí 306, 143 km.
  • Rekord trati drží Daniel Ricciardo – loni zajel kolo za 1:34,486.
  • Nejvíce vítězství v Singapuru má Sebastian Vettel, radoval se pětkrát. Čtyřikrát triumfoval Lewis Hamilton.
  • Atmosféra – díky nočnímu režimu působí vizuálně atraktivně, reflektory vyvolávají dojem denního světla, ale zároveň je vše obklopeno městskými světly.
  • Extrémní fyzická náročnost – vlhké tropické klima a vysoké teploty i v noci. Piloti často během závodu ztratí 2–3 kg.
  • Bezpečnostní vozy – patří k závodům s největším počtem vyjetí safety car (velmi úzký okruh a minimální únikové zóny).
  • Délka závodu – často dosahuje časového limitu (dvě hodiny), protože tempo je kvůli zatáčkám a safety carům nižší než na klasických tratích.

Program Velké ceny Singapuru F1 2025:

DenDatumČasUdálostVýsledky
Pátek3. října11:30první trénink1. Alonso (Šp./Aston Martin) 1:31,116, 2. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,150, 3. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,276, 4. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,364, 5. Piastri (Aust./McLaren) -0,365, 6. Norris (Brit./McLaren) -0,582.
Pátek3. října15:00druhý trénink
Sobota4. října11:30třetí trénink
Sobota4. října15:00kvalifikace
Neděle5. října14:00hlavní závod

Vítězové předchozích ročníků GP Singapuru:

RokJezdecKonstruktér
2024Lando NorrisMcLaren-Mercedes
2023Carlos Sainz Jr.Ferrari
2022Sergio PérezRed Bull-RBPT
2021Nejelo se (covid)-
2020Nejelo se (covid)-
2019Sebastian VettelFerrari
2018Lewis HamiltonMercedes
2017Lewis HamiltonMercedes
2016Nico RosbergMercedes
2015Sebastian VettelFerrari

Kde sledovat Velkou cenu Singapuru F1:

Přímý přenos závodu vysílá Nova Sport 5. Sledovat můžete nejen hlavní závod, ale i tréninky a kvalifikaci. Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:

  • Pecka TV
  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Skylink
  • Oneplay

Sledujte závody formule 1 zdarma. Pro všechny členy iDNES Premium

Jezdi nové sezóny Formule 1

Jak dopadla Velká cena Singapuru loni?

Loňskou Velkou cenu Singapuru ovládl Lando Norris z McLarenu. Maxe Verstappena z Red Bullu porazil o více než 20 sekund. Třetí skončil Oscar Piastri, další pilot McLarenu.

Verstappenův náskok se znovu ztenčil. V Singapuru zvítězil Norris


Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Barranco Cosano vs. KolářTenis - Čtvrtfinále - 3. 10. 2025:Barranco Cosano vs. Kolář //www.idnes.cz/sport
Živě6:2, 2:4
  • 2.17
  • -
  • 1.69
Potenza vs. BrunclíkTenis - Čtvrtfinále - 3. 10. 2025:Potenza vs. Brunclík //www.idnes.cz/sport
3. 10. 16:00
  • 2.45
  • -
  • 1.54
Třinec vs. VítkoviceHokej - 11. kolo - 3. 10. 2025:Třinec vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
3. 10. 17:00
  • 1.81
  • 4.42
  • 3.74
Litvínov vs. PlzeňHokej - 11. kolo - 3. 10. 2025:Litvínov vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
3. 10. 17:30
  • 2.45
  • 4.11
  • 2.45
Ml. Boleslav vs. Č. BudějoviceHokej - 11. kolo - 3. 10. 2025:Ml. Boleslav vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
3. 10. 17:30
  • 2.59
  • 4.20
  • 2.30
Zlín vs. ChomutovHokej - 9. kolo - 3. 10. 2025:Zlín vs. Chomutov //www.idnes.cz/sport
3. 10. 17:30
  • 1.95
  • 4.20
  • 3.08
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte hokejisty podle fotky? Jen skuteční fanoušci dají všechny

Před rokem znovu zachvátila Česko hokejová euforie, národní tým na domácím mistrovství světa slavil zlato. Sledujete dění v jednom z nejpopulárnějších sportů i po něm? Máte přehled, jak vypadají...

Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa

Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...

Volejbalová senzace pokračuje! Češi si na MS zahrají o medaile, čeká je Bulharsko

Čeští volejbalisté si na mistrovství světa na Filipínách zahrají semifinále. Už tak nejúspěšnější šampionát v samostatné české historii osladili čtvrtfinálovou výhrou nad Íránem 3:1 po setech 22:25,...

Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez

Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...

Rázná reakce. Pogačar v krutém závodě jasně obhájil zlato, Evenepoel se vztekal

Zrovna když se kolem Tadeje Pogačara rojily pochybnosti, vytáhl další životní výkon. Velmi podobný tomu loňskému, kdy ze sóla slavil titul mistra světa. Teď jej slovinský cyklista obhájil ve vyhřáté...

Na Chorvatsko a Faery i s Coufalem či Lingrem. V nominaci je znovu také Vydra

Další šance pro Matěje Vydru, kterému v posledních měsících návrat do fotbalové reprezentace opakovaně zhatily zdravotní problémy. Na klíčové zápasy kvalifikace s Chorvatskem a Faerskými ostrovy...

3. října 2025  13:55,  aktualizováno  15:02

Velká cena Singapuru formule 1 2025: program, výsledky, kde závod sledovat

Další zastávka mistrovství světa formule 1 míří na fascinující městský okruh Marina Bay. Velká cena Singapuru se koná od 3. do 5. října 2025. Jezdci se budou prohánět přímo ulicemi centra kolem...

3. října 2025  14:55

Kvalifikace na MS ve fotbale 2026: program, skupiny, Češi, kde sledovat?

Čeští fotbalisté bojují o účast na mistrovství světa v roce 2026. Kvalifikace evropských týmů odstartovala na konci března. V přehledném článku najdete jaký je hrací systém, program českého týmu i...

4. září 2025  8:49,  aktualizováno  3.10 14:26

Krejčí byl ve Wolverhamptonu zvolen hráčem měsíce. Cenu dostal v posilovně

V týmu je pouhých pět týdnů, ale už nadchl fanoušky i spoluhráče. Český fotbalový reprezentant Ladislav Krejčí byl ve Wolverhamptonu zvolen klubovým hráčem měsíce. Šestadvacetiletý obránce do Anglie...

3. října 2025  14:12

Přátelák? Ani náhodou. Z bitvy rivalů se stal boxerský ring, někteří duel nedohráli

Vždy to mezi nimi jiskří. Jen se tentokrát možná mohlo zdát, že v přípravném zápase před startem sezony přeci jen půjdou emoce stranou, že se hráči zaměří na to, aby se trenérům ukázali spíše herně....

3. října 2025  13:33

V prvním tréninku v Singapuru byl nejrychlejší Alonso před Leclercem

V úvodním tréninku na Velkou cenu Singapuru formule 1 byl nejrychlejší španělský jezdec Fernando Alonso z Aston Martinu. Čtyřiačtyřicetiletý rodák z Ovieda zajel na trati v Marina Bay o 150 tisícin...

3. října 2025  13:30

Javorový list, orel a modrá hvězda jako tři vlny. Trionda, míč pro fotbalový šampionát

Mezinárodní fotbalová federace FIFA představila oficiální míč pro mistrovství světa 2026. Dostal název Trionda a design je inspirován hostiteli turnaje, který se poprvé bude konat ve třech zemích....

3. října 2025  13:17

Birmančevič vyhrál zářijovou anketu ve fotbalové lize, trenérům vládl Kozel

Hráčem září se v první fotbalové lize stal srbský křídelník Sparty Veljko Birmančevič. Mezi trenéry zvítězil Luboš Kozel z Jablonce. Výsledky zveřejnila Ligová fotbalová asociace (LFA), která...

3. října 2025  13:11

Nosková v Pekingu nezastavuje a je v semifinále. Macháč postoupil v Šanghaji

Linda Nosková postoupila do semifinále tenisového turnaje v Pekingu a stane se novou českou jedničkou. Britku Sonay Kartalovou na betonu v Číně porazila 6:3, 6:4 a v boji o finále se v sobotu utká s...

3. října 2025  11:08,  aktualizováno  13:05

Po bronzu z MS titul na ME. Španělka Blasiová kralovala cyklistkám do 23 let

Silniční závod cyklistek do 23 let na mistrovství Evropy ve Francii vyhrála Španělka Paula Blasiová před Italkou Eleonorou Ciaboccovou a Francouzkou Julií Begovou. Češky neuspěly, nejlepší z nich...

3. října 2025  12:44

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Spáčil po Malmö: Byl to náš večer, jsem rád, že jsme napravili minulý zápas

V úvodním utkání na hřišti maďarského Ferencvárose v sestavě fotbalistů Plzně chyběl, Karel Spáčil si tak svůj premiérový start v Evropské lize připsal až při čtvrtečním domácím duelu proti Malmö.

3. října 2025  12:40

První Češi v NHL: Crha komunisty nenáviděl. Po emigraci z něj udělali zloděje

Premium

Sám přiznal, že si v létě 1979 počínal trochu jako hazardér. Osud celé rodiny visel na jeho schopnosti lapat a vyrážet puky prudce vypálené nejlepšími profesionály. Útěku z rudé klece ovšem hokejový...

3. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.