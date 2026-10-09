Druhý jezdec průběžného pořadí mistrovství světa Russell obhajuje v Singapuru loňské vítězství. O víkendu se pokusí snížit aktuální manko 84 bodů na lídra šampionátu a týmového kolegu Itala Andreu Kimiho Antonelliho. Do závodu ale odstartuje kvůli penalizaci za výměnu pohonné jednotky z chvostu pole.
Vedoucí závodník mistrovství světa Antonelli zajel v tréninku sedmý čas. Na Russella ztratil 1,251 sekundy. Potíže měl Němec Nico Hülkenberg z Audi, který odstavil vůz kvůli porouchané převodovce.
Sobotní sprint se pojede od 11.00 SELČ, o čtyři hodiny později přijde na řadu kvalifikace na hlavní závod. Velká cena Singapuru odstartuje v neděli ve 14.00.
Trénink na Velkou cenu Singapuru
závod mistrovství světa vozů formule 1
1. Russell (Brit./Mercedes) 1:32,274, 2. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,198, 3. Norris (Brit./McLaren) -0,273, 4. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,499, 5. Piastri (Austr./McLaren) -0,564, 6. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,732.
14:30 kvalifikace na sprint