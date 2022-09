Verstappen má šanci už po Velké ceně Singapuru F1 slavit obhajobu titulu

Verstappen vyhrál letos 11 z 16 závodů a posunul osobní maximum v počtu triumfů v jedné sezoně. Pokud chce Nizozemec využít první pokus k obhajobě titulu, musí v Singapuru vyhrát, získat o 22 bodů více než Leclerc a o 13 bodů více než Pérez.

V případě triumfu (bez nejrychlejšího kola) by mu k jistotě stačilo, kdyby Pérez dojel nejlépe čtvrtý bez nejrychlejšího kola a Leclerc devátý. Pokud by Verstappen získal i prémiový bod za nejrychlejší kolo, nestačilo by Leclercovi ani osmé místo. Ve hře o titul zůstávají matematicky ještě George Russell z Mercedesu a Carlos Sainz z Ferrari. Jejich šance je ale jen teoretická.

Pokud by rodák z Hasseltu nyní neuspěl, dostane další šanci příští týden ve Velké ceně Japonska. Tou dobou bude ve hře maximálně 138 bodů.

„O titulu moc nepřemýšlím. Chci hlavně absolvovat úspěšný víkend a brát to závod od závodu. Není kam spěchat,“ citovala Verstappena agentura Reuters. Čtyřiadvacetiletý Nizozemec ještě nikdy v Singapuru nevyhrál, nejlépe byl před čtyřmi lety druhý. „Je to náročný okruh. Zdejší vysoká vlhkost je nepříjemná a kvůli úzkým zatáčkám je těžké zajet perfektní kolo,“ doplnil Verstapppen.

Lídr průběžného pořadí zaútočí na šesté vítězství za sebou, před Singapurem triumfoval v Itálii, Nizozemsku, Belgii, Maďarsku a Francii. Red Bull vyhrál v Marina Bay naposledy před devíti lety. Při posledním podniku v roce 2019 zde slavilo konkurenční Ferrari. Italský tým tehdy získal díky vítěznému Sebastianu Vettelovi a druhému Leclercovi double.

Velký mezník čeká Fernanda Alonsa z Alpine. Jednačtyřicetiletý Španěl absolvuje 350. start ve formuli 1 a osamostatní se v čele historického žebříčku před Finem Kimim Räikkönenem (349). Do závodů se vrací Alex Albon z Williamsu. Šestadvacetiletý Thajec vynechal minulý závod v Itálii kvůli operaci slepého střeva. V kokpitu jej nahradil Nizozemec Nyck de Vries, který získal dva body za deváté místo.

Velká cena Singapuru se koná poté, co vedení závodu uzavřelo s promotérem F1 sedmiletou smlouvu do roku 2028. Před třemi lety navštívilo podnik 268 tisíc lidí, letos by mohlo být vyprodáno.

Závodní víkend v Marina Bay začne v pátek dvěma tréninky. Po sobotním třetím se pojede od 15:00 SELČ kvalifikace. Nedělní závod se uskuteční pod umělým osvětlením od 14:00.