Tým Mercedes dokázal dominantnímu McLarenu a skvělému Maxi Verstappenovi sebrat pár vítězství už v loňské sezoně. A díky Russellovi vyhrál i letos v Kanadě.
Pokaždé však za podobných podmínek – nesmělo být moc velké teplo.
Monopost mercedes současné generace jednoduše funguje lépe, když se ochladí. Velká vedra mu nesvědčí, během horkých dní zpomaluje a ničí příliš rychle pneumatiky. A proto na městském okruhu v Singapuru neměli mít Russel s týmovým kolegou Andreou Kimim Antonellim velké šance.
„Pokud bych měl před sezonou vybrat tři závody, kde budeme mít nejmenší naději na vítězství, patřil by Singapur mezi ně,“ potvrzoval Russell po nečekaném triumfu v sobotní kvalifikaci.
Před závodem sice sprchlo a dráha mírně zchladla, přesto byl stále tropický pařák. S tím si však Russell tentokrát starosti dělat nemusel. „Na tomhle okruhu se většinou hodně přehřívají pneumatiky, ale tentokrát část trati znovu vyasfaltovali a z nějakého důvodu se gumy tolik nezahřívaly. Myslím, že to hrálo velkou roli,“ přemýšlel.
Skvěle odstartoval, okamžitě „utrhl“ druhého Verstappena a započal sólojízdu, která skončila až šachovnicovým praporkem.
„Start byl naprosto parádní. První část závodu byla možná jednou z nejlepších, jaké jsem kdy zajel – podařilo se mi vybudovat desetisekundový náskok na Maxe, a právě to rozhodlo o našem vítězství,“ popisoval sedmadvacetiletý rodák z města King’s Lynn.
Nudný závod F1 v Singapuru vyhrál Russell, McLaren získal další Pohár konstruktérů
Zbytek závodu Russell bezpečně kontroloval a cílem projel s náskokem 5,4 sekundy před Verstappenem. Rozdíl mohl být i větší, ale v závěru už britský pilot neměl důvod spěchat a šetřil monopost. Nizozemec se pral s technickými problémy, nebyl rychlý a bránil se útokům Landa Norrise s mclarenem.
„Tým odvedl úžasnou práci, jsem moc vděčný. Po tom, co se stalo před lety (v roce 2023 Russell v Singapuru v posledním kole naboural pravou částí vozu do bariéry a přišel o stupně vítězů), je to i pocit zadostučinění,“ vyprávěl. „Upřímně, Vegas bylo fakt skvělé (Russell tam slavil vítězství). Ale tenhle víkend byl asi můj nejdominantnější – všechno dokonale klaplo.“
V televizním rozhovoru pro Sky Sports se dostal také k týmu Ferrari, s nímž jeho Mercedes bojuje o druhou příčku v Poháru konstruktérů. „Dlouhodobě odvádíme lepší práci než Ferrari,“ vzpomněl na strategické problémy svých soků i snad nikdy nekončící chyby v boxech.
V souboji týmů Mercedes sráží často nevyrovnaný mladík Antonelli. V nedělním závodě v potemnělých ulicích rovníkové metropole jel sice slušně a projel cílem na páté příčce, ale moc mu nevyšla kvalifikace a hlavně start, kde ztratil. I proto stále vedení stáje váhá, zda s ním prodloužit smlouvu.
„Kimi měl sice pár horších víkendů, ale teď se zase chytil a byl opravdu rychlý. Tentokrát mu to v kvalifikaci nevyšlo podle představ, ale už v pátek ukazoval skvělou formu,“ zmínil stájového kolegu vítězný Russell.
V celkovém pořadí šampionátu je Russell čtvrtý za Verstappenem, na titul už šanci nemá, ale jeho výkonnost se ukazuje právě v porovnání s juniorskou hvězdou Antonellim. Má na kontě 237 bodů, zatímco ceněný Ital jen 88.
„Smáznout“ týmového parťáka takovým rozdílem, to v posledních letech předvádí pouze Max Verstappen.