F1 ONLINE: V Singapuru odstartovali jezdci po dešti, vede Russell před Verstappenem

Autor:
Sledujeme online   14:04
Kvalifikace noční Velké ceny Singapuru F1 nevyšla mistrovské stáji McLaren. Oscar Piastri odstartuje ze třetí příčky, Lando Norris až z páté. Jejich největší sok Max Verstappen se do poslední chvíle rval o pole position a závod začne na druhém místě za Georgem Russellem s vozem Mercedesu. Vyhraje potřetí za sebou? Sledujte od 14 hodin v podrobné online reportáži.
Momentka z Velké ceny Singapuru formule 1

Momentka z Velké ceny Singapuru formule 1 | foto: Reuters

Oscar Piastri během kvalifikace na Velkou cenu Singapuru
Lando Norris během kvalifikace na Velkou cenu Singapuru
Oscar Piastri během kvalifikace na Velkou cenu Singapuru
Max Verstappen během kvalifikace na Velkou cenu Singapuru
18 fotografií

Verstappen v Singapuru ještě nikdy nevyhrál. Nizozemský jezdec je nicméně ve hře o třetí vítězství za sebou po triumfech v Itálii a Ázerbájdžánu. Může se přiblížit čelním příčkám v šampionátu. Od vedoucího Piastriho ho dělí 69 bodů, na druhého Landa Norrise ztrácí 44 bodů.

ONLINE přenos Velké ceny Singapuru F1

McLaren neuspěl, přesto může vybojovat v Singapuru v předstihu obhajobu prvenství v Poháru konstruktérů. Piastrimu a Norrisovi stačí získat 13 bodů.

Russell vybojoval druhou pole position v sezoně a sedmou v kariéře. V závodě bude usilovat o páté vítězství v F1 a druhé letošní po červnové Velké ceně Kanady.

Kvalifikaci F1 v Singapuru vyhrál Russell před Verstappenem, Piastri třetí

Z poslední řady odstartují jezdci Williamsu. V kvalifikaci sice Alex Albon a Carlos Sainz získali 12. a 13. místo, ale při kontrole jejich vozů zjistila FIA problém s DRS. Systém otevírání zadního křídla neodpovídal pravidlům, takže byli oba pro porušení technických předpisů z kvalifikace vyloučeni.

Velká cena Singapuru startuje ve 14.00 SELČ.

