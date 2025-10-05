F1 ONLINE: V Singapuru odstartovali jezdci po dešti, vede Russell před Verstappenem

Verstappen v Singapuru ještě nikdy nevyhrál. Nizozemský jezdec je nicméně ve hře o třetí vítězství za sebou po triumfech v Itálii a Ázerbájdžánu. Může se přiblížit čelním příčkám v šampionátu. Od vedoucího Piastriho ho dělí 69 bodů, na druhého Landa Norrise ztrácí 44 bodů.
ONLINE přenos Velké ceny Singapuru F1
McLaren neuspěl, přesto může vybojovat v Singapuru v předstihu obhajobu prvenství v Poháru konstruktérů. Piastrimu a Norrisovi stačí získat 13 bodů.
Russell vybojoval druhou pole position v sezoně a sedmou v kariéře. V závodě bude usilovat o páté vítězství v F1 a druhé letošní po červnové Velké ceně Kanady.
Kvalifikaci F1 v Singapuru vyhrál Russell před Verstappenem, Piastri třetí
Z poslední řady odstartují jezdci Williamsu. V kvalifikaci sice Alex Albon a Carlos Sainz získali 12. a 13. místo, ale při kontrole jejich vozů zjistila FIA problém s DRS. Systém otevírání zadního křídla neodpovídal pravidlům, takže byli oba pro porušení technických předpisů z kvalifikace vyloučeni.
Velká cena Singapuru startuje ve 14.00 SELČ.