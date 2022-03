Víc jsem udělat nemohl, smutnil poražený Leclerc po závodě F1 v Arábii

Monacký závodník po startu z druhého místa pár kol sledoval zadní křídlo Sergia Péreze s druhým vozem Red Bullu, díky zpomalení závodu při „safety car fázi“ se posunul do vedení a dlouho se zdálo, že triumf má v kapse, druhý Max Verstappen ho následoval s uctivým odstupem. Závěr závodu však všechno změnil. Red Bull zavelel k útoku a Leclerc náhle nevěděl, kterou stranu dráhy bránit dřív.

Dvakrát svou pozici ustál, dokázal se za pomoci DRS vrátit do vedení, Max Verstappen si při probrzdění poničil pneumatiky. „Byl jsem druhý před poslední rovinkou, jen jsem si hlídal pozici za Maxem a věděl, že pro mě hraje DRS,“ popisoval letošní lídr Ferrari, který se útoku na cílové rovince nebránil za každou cenu. Nemusel, věděl, že vzápětí dostane druhou šanci. „Dvakrát to zafungovalo. Max pochopil, že musí zpomalovat dřív, a byl to trochu zmatek,“ popisoval moment, kdy Verstappen probrzdil kola před bílou čarou určující hranici DRS.

Ferrari se blížilo k druhému triumfu v sezoně, když, tři kola před koncem, zkusil Verstappen další útok a tentokrát už Leclerc nenašel odpověď. Nizozemec dokázal útočit navzdory sjetým gumám, navíc v přibližně stejně rychlém autě. To v loňské sezoně nebylo možné, ale charakteristika nových monopostů dovoluje jízdu v těsném závěsu bez ztráty přítlaku a umožňuje souboje i v době, kdy už v minulých letech piloti jen opatrně dojížděli do cíle a husím pochodem nudili diváky na tribunách.

Leclerc měl také však smůlu. Dvě kola před cílem se kvůli nehodě Albona z Williamsu a Strolla z Aston Martinu objevili v první zatáčce žluté vlajky, které upozorňují na nebezpečí na dráze a zakazují předjíždění. „V závěru jsem měl jedinou šanci, o tu jsem však přišel kvůli žlutým vlajkám. Nemohl jsem zapnout DRS a předjíždět. Minimálně bych se díky němu dostal na konci rovinky na Maxovu úroveň,“ popisoval monacký závodník.

Důležitým aspektem je, že tým Red Bull měl výbornou pozici k předjíždění. Ačkoliv v čase na kolo byly jeho vozy s Ferrari téměř vyrovnané, v jednom měly navrch. „Týmová práce, strategie, zastávky, vše nám vyšlo dokonale. Odvedli jsme bezchybnou práci, jen v jedné věci jsme ztráceli - máme nižší úroveň aerodynamického přítlaku. Ale vývoj bude letos klíčový, to se ještě může změnit,“ vysvětlil lídr šampionátu. Přiznává tedy, že aerodynamika Ferrari nepracuje tak skvěle jako ta Red Bullu. Rudé vozy to dohánějí sílou motoru, který mají letos Italové podle všeho nejsilnější ve startovním poli.

Přesto Leclerc není zničený z toho, že Red Bull získal takovou porci bodů a Verstappen se s 25 body posunul na třetí příčku v klasifikaci jezdců. „Závod byl úžasný, byla to opravdu zábava. Přesně takové závodění mám rád - těsné souboje se soupeři. A jízda v závěsu byla snazší, než jsem čekal, takže musím být spokojený,“ dodal Leclerc.