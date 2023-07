Chaos ve formuli. Změněné výsledky hodiny po finiši, jezdci dostávali tresty

Jen pětici jezdců zůstala po definitivním řezu Mezinárodní automobilové federace (FIA) původní pozice. Nehýbalo se pořadím na stupních vítězů, na jedenáctém a třináctém místě zůstali jezdci Williams Alexander Albon a Logan Sargeant, přestože se ani oni nevyhnuli penalizacím.

Šest provinilců kleslo, osm šťastlivců se naopak vyšvihlo díky trestům jiných závodníků vzhůru.

Dodatečné trest vznikaly na popud týmu Aston Martin, který krátce po skončení závodu podal protest na vyhodnocování přestupků ohledně traťových limitů.

Komisaři prověřili 1200 případů možného porušení pravidel, výsledkem byly tresty pro osm pilotů a 83 škrtnutých kol. FIA rozhodovala podle následujícího klíče:

- čtvrtý prohřešek = pětivteřinový trest

- pátý prohřešek = desetivteřinový trest

Poté začíná jezdec od nuly, po třech dalších překročeních limitů dostává poslední upozornění v podobě černobílé vlajky, poté platí stejný postup:

- čtvrtý prohřešek = pětivteřinový trest

- pátý prohřešek = desetivteřinový trest

Nejvíce se komisaři „vyřádili“ na Estebanu Oconovi ve voze Alpine, který dodatečně dostal trest hned třiceti vteřin. Nycku de Vriesovi přičetli patnáct vteřin, deset sekund navíc vyfasovali také Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Alexander Albon nebo Logan Sargeant a nejmenší penalizaci pěti vteřin obdržel Juki Cunoda.

K prohřešku v podobě vyjetí z trati nejčastěji docházelo v zatáčkách devět a deset. Už v kvalifikaci bylo kvůli porušení pravidel jezdcům smazáno 47 časů a sedm jezdců dostalo trest v průběhu nedělního závodu.

„V jízdě máte špinavý vzduch od auta před vámi, který vás ještě více vyvádí ze zatáčky. Vůz už tak nemáte plně pod kontrolou,“ uváděl Sainz důvod překračování bílých čar.

Carlos Sainz se brání před dotírajícím Sergiem Pérezem.

Právě španělský jezdec se stal jedním ze smolařů. Nejprve mu tým v úvodu závodu nedovolil předjet kolegu Charlese Leclerca, přestože se zdálo, že má lepší rychlost. Nakonec ho dodatečné tresty srazily ze čtvrté pozice na šestou.

„Když jste pod tlakem, snažíte se ještě více šlapat na plyn. Pak ale trochu více kloužete. Skoro bych až řekl, že bychom za podobné prohřešky nemuseli být trestáni, ale na druhou stranu je to pravidlo a je stejné pro všechny,“ snažil se najít pochopení Lando Norris.

Právě on patřil ke skupině, která na trestech vydělala. Z už tak skvělého pátého místa se dostal na čtvrté, a vylepšil si tak sezonní maximum.

„Jasně, můžete trochu zpomalit a trestům předejít, ale to my jezdci nikdy udělat nechceme. Držet se v zatáčkách není tak jednoduché, jak to možná z kamer vypadá, to můžu všechny ujistit,“ hájil i ostatní piloty Norris.

Okruh ve Spielbergu je nejkratším v kalendáři formule 1. Má pouze deset zatáček, přesto je tak problémový. V posledních dvou pravotočivých jezdci nejčastěji vyjížděli z trati a právě tam FIA doporučuje změny.

Esteban Ocon po skončení VC Rakouska obdržel ještě trest třiceti vteřin za překročení traťových limitů.

„Aby se situace v budoucnu neopakovala, navrhli jsme pořadatelům, aby do zatáček číslo devět a deset dali štěrk. Sice nejde o dokonalé řešení, ale na jiných okruzích s podobnými problémy se osvědčilo,“ citovala agentura SID mluvčího FIA.

V minulosti vyjíždění z trati na Red Bull Ringu blokovaly speciální obrubníky. Proti těm však jezdci i inženýři následně protestovali, protože týmům výrazně narostly náklady na opravu poškozených předních křídel a odpružení kol. V roce 2020 proto byly „klobásové“ obrubníky odstraněny.

„Nejjednodušší bude zkrátka změnit podobu dvou posledních zatáček. Co by jezdce donutilo nevyjíždět trati, by mohl být třeba pruh trávy zhruba o velikosti šířky formule. Za něj bychom umístili hrubší asfalt, kdyby náhodou došlo k nehodě. To je podle mě nejlepší řešení,“ navrhuje pilot Sargeant.

FIA nestíhala včas posuzovat všechny sporné momenty, prý má na to málo zaměstnanců.

Upravení finální části okruhu by jí práci rozhodně ulehčilo.