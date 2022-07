Šampionát F1 pokračuje Velkou cenou Rakouska, na programu je i sprint

Úřadující šampion obhajuje ve Spielbergu loňské prvenství, navíc tu uspěl i v rámci dřívější GP Štýrska. Svou šanci cítí také Ferrari, které díky Carlosi Sainzovi vyhrálo poslední GP Británie. Před nedělním závodem se pojede o den dříve speciálně bodovaný sprint.

Nizozemec Verstappen vyhrál na trati ve Spielbergu čtyři z šesti posledních závodů. Minulý týden ale přišel o vedení v Silverstonu poté, co mu pod vozem uvízla odpadlá část zadního křídla z vozu AlphaTauri po nehodě jezdců této stáje Júkiho Cunody a Pierra Gaslyho. Kvůli těmto potížím Nizozemec na nejrychlejší ztrácel a dojel sedmý. Red Bull také přišel o sérii šesti výher za sebou.

Připomeňte si dramatické okamžiky na startu GP Velké Británie přímo z komentátorské kabiny:

„Samozřejmě to není, co bych si představoval. Občas ale přijdou takové závody, kdy máte zkrátka smůlu. Snad to příště bude lepší,“ řekl Verstappen, který do závodu v Rakousku vyrukuje i s nově vyzdobenou přilbou.

V Rakousku se den po páteční kvalifikaci pojede sprint. V něm získá body osm jezdců: vítěz osm a každý další v pořadí o jeden méně. V Rakousku je tak ve hře 34 bodů místo obvyklých 26. Dosud se sprint v této sezoně jel pouze v dubnu v Imole, kde vyhrál právě Verstappen. Poslední třetí se uskuteční v listopadu v Brazílii.

Vedle druhého Péreze se bude chtít na čelo dotáhnout také třetí Charles Leclerc. Monacký jezdec Ferrari doplatil v Británii na odlišnou strategii ze závěru závodu. Po odstavení vozu Estebana Ocona a vyjetí safety caru ho tým na rozdíl od týmového kolegy Sainze nepovolal pro nové pneumatiky a Monačan na starší a tvrdší směsi v závěru neustál útok tří protivníků. Na vedoucího Verstappena ztrácí 43 bodů.

Týmoví kolegové Sergio Pérez (vlevo) a Max Verstappen (vpravo)

„Nechci se teď k tomu vyjadřovat. Chci si o tom promluvit a spolu s týmem si udělat obrázek o tom, co bylo důvodem. Do budoucna si to musíme všechno zkontrolovat,“ uvedl po závodě Monačan. Ferrari pak volbu vysvětlilo tím, že na dvojitou zastávku neměl tým čas, neboť za oběma jejich piloty byl třetí Lewis Hamilton. Sainzovy pneumatiky byly tou dobou i starší než Leclercovy.

V Rakousku chce italský tým opět zaútočit. „Před letní přestávkou nás čekají ještě tři náročné závody, a jak se ukázalo v Silverstonu, každý podnik je letos zcela nepředvídatelný. Musíme se ujistit, že jsou naše vozy stoprocentně připravené, a ukázat se opět jako silný tým,“ řekl šéf Mattia Binotto.

Další posun touží potvrdit i Mercedes. „Stříbrné šípy“ skončily v posledních třech závodech třetí, naposledy dvakrát díky Hamiltonovi. V Rakousku mohou opět prokázat, že se po nevydařeném úvodu sezony vracejí k čelu. „V Británii jsme zaznamenali pěkný výsledek. Musíme na tom ale dál stavět, protože stále nejsme dost rychlí,“ řekl technický ředitel týmu Andrew Shovlin.

Startovat v Rakousku by měli i čínský jezdec Čou Kuan-jü z Alfy Romeo a Alexander Albon z Williamsu, kteří po hromadné nehodě v Británii skončili v péči lékařů.

Program GP Rakouska začne pátečním tréninkem v 13:30, následovat bude kvalifikace od 17:00. Po sobotním druhém tréninku přijde v 16:30 na řadu sprint. Jedenáctý závod sezony z celkových 22 se uskuteční o den později od 15:00.