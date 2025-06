„Jsem mimo, dostal jsem ránu jako blázen,“ hlásil Verstappen do týmové vysílačky po incidentu. A nezapomněl přidat i ostřejší výrazy: „Zas*aný idioti.“

Ještě na trati si s Antonellim situaci vyříkával. „Jen jsem se zeptal, co se stalo, protože to bylo jediné auto, které tam bylo se mnou a viselo mu kolo,“ přiblížil čtyřnásobný šampion.

V pozdějších rozhovorech ale nováčka mezi elitou neobviňoval.

„To se stává. Myslím, že každý jezdec někdy udělal takovou chybu. Samozřejmě to není to, co bych chtěl. Nakonec jsem z toho nejvíc zklamaný já,“ hlesl.

V Rakousku šlo navíc navíc o jednu z jeho nejoblíbenějších tratí, ve Spielbergu usiloval o pátý triumf. Jenže tentokrát musel sledovat, jak jeho vůz odklízí z trati jeřáb.

Smutný Max Verstappen z Red Bullu opouští po kolizi Velkou cenu Rakouska.

Kolize nastala krátce po startu, kdy závodníci najížděli do ostré pravotočivé zatáčky.

„Když jsem prudce brzdil, zablokoval jsem zadní část auta, a ztratil tak nad ním kontrolu,“ popisoval Antonelli.

„Pak už bylo pozdě, protože jsem přijížděl příliš rychle. Auto zkrátka nabíralo rychlost a kolize byla nevyhnutelná,“ dodal stále teprve osmnáctiletý mladík.

Podívejte se na kolize mezi Andreou Kimim Antonellim a Maxem Verstappenem:

Smutek dával jezdec Mercedesu najevo i po závodě: „V první řadě je mi velmi líto týmu a Maxe, byl v tom nevinně. Ihned po havárii jsem se mu omluvil. Ano, byla to nešťastná chyba.“

Italského pilota potrestali komisaři ztrátou tří míst na startu ve Velké ceně Británie, která se na okruhu Silverstone pojede příští týden.

Pro Verstappena znamenalo odstoupení konec série 31 bodovaných závodů. A komplikovanější je pro Nizozemce pochopitelně i situace ohledně celkového triumfu.

Aktuálně na vedoucího Oscara Piastriho, jenž v Rakousku dojel druhý za týmovým kolegou Landem Norrisem, ztrácí ze třetí příčky 61 bodů. Po rakouském závodě se mu oba McLareny ještě více vzdálily.

Lando Norris z McLarenu slaví výhru ve Velké ceně Rakouska. Vlevo druhý Oscar Piastri, vpravo třetí Charles Leclerc z Ferrari.

„Moje mentalita se nemění. V minulosti jsme toho hodně vyhráli. Někdy se musíte smířit s tím, že nevítězíte. My se musíme snažit dělat to nejlepší, co umíme,“ řekl jezdec Red Bullu britské televizi Sky Sports.

„Doufejme, že se už o tom možná nebude tolik mluvit,“ reagoval pak sedmadvacetiletý pilot na vliv incidentu na obhajobu titulu.

Ještě větší problémy ale ve Spielbergu zažil Carlos Sainz.

Carlos Sainz z Williamsu řeší problémy vozem, hoří mu brzdy.

Jezdec Williamsu zůstal se svým monopostem na startu a nedařilo se mu rozjet. Kvůli tomu byl start o přibližně 15 minut posunut.

Situaci se navíc pro španělského závodníka ještě zhoršila. Ačkoliv se nakonec rozjel, v boxové uličce mu vzplály zadní brzdy, což donutilo mechaniky Williamsu a traťové komisaře použít hasicí přístroje. Sainz tak do závodu vůbec nezasáhl.

Na rozdíl od Verstappena s Antonellim, jejichž působení ovšem rovněž nemělo dlouhého trvání.