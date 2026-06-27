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Divoká kvalifikace v Rakousku. Verstappen havaroval, Russellův triumf řešili komisaři

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  17:48
George Russell odstartuje do Velké ceny Rakouska z prvního místa.

George Russell odstartuje do Velké ceny Rakouska z prvního místa. | foto: AP

George Russell, vítěz kvalifikace na Velkou cenu Rakouska
George Russell během kvalifikace na Velkou cenu Rakouska
George Russell během kvalifikace na Velkou cenu Rakouska
Lewis Hamitlon během kvalifikace na Velkou cenu Rakouska
15 fotografií
Kvalifikaci na Velkou cenu Rakouska formule 1 vyhrál George Russell z Mercedesu. Britský jezdec předčil na okruhu ve Spielbergu o 236 tisícin sekundy Charlese Leclerca z Ferrari. V čele pořadí zůstal i po vyšetřování, řešilo se, zda v závěru dostatečně zpomalil při vyvěšených žlutých vlajkách po havárii Maxe Verstappena z Red Bullu. Třetí skončil Lewis Hamilton.

Osmadvacetiletý Russell vybojoval čtvrtou pole position v sezoně, druhou za sebou a jedenáctou v kariéře. Navázal na nejrychlejší čas ze třetího tréninku.

V nedělním závodě zaútočí na druhé vítězství v sezoně a sedmé v F1. Může snížit manko 50 bodů na lídra šampionátu a týmového kolegu Itala Andreu Kimiho Antonelliho.

Russell uspěl v kvalifikaci i poté, co komisaři krátce před koncem vyvěsili žluté vlajky po Verstappenově nehodě. Nizozemský jezdec v závěrečném kole dostal smyk a skončil v bariéře.

„Je to neuvěřitelné, bylo to úžasné kolo. Viděl jsem tu žlutou, do zatáčky jsem hodně ubral. Najel jsem tam s náskokem půl sekundy a vyjel s náskokem dvou a půl desetin. Byla tam jen jednoduchá žlutá vlajka, nikoliv dvojitá, mělo by to být v pořádku,“ řekl před televizními kamerami Russell.

Zatímco Leclerc a Hamilton svá rychlá kola odjeli, vynucené zpomalení ovlivnilo jiné jezdce včetně Antonelliho, který obsadil čtvrté místo. „Myslím, že měl dojem, že to byla dvojitá žlutá,“ uvedl šéf týmu Toto Wolff.

Spokojení po kvalifikaci ale byli i piloti Ferrari. Třetí Hamilton se může pokusit navázat na dva týdny starý triumf z Velké ceny Katalánska. Druhý Leclerc má šanci napravit poslední dva nevydařené závody, v nichž nedojel do cíle.

George Russell během kvalifikace na Velkou cenu Rakouska

Charles Leclerc během kvalifikace na Velkou cenu Rakouska

„Poslední víkendy byly docela těžké, takže jsem si přál to mít bez komplikací a odjet čistou kvalifikaci. Startovat z druhého místa je dobré. Abych byl upřímný, před kvalifikací jsem si nemyslel, že budeme startovat z první řady. Je to příjemné překvapení,“ uvedl Leclerc.

Verstappen byl nakonec klasifikován jako pátý. Šestý skončil úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu.

Nedělní závod začne v 15:00.

Kvalifikace na Velkou cenu Rakouska F1

Spielberg

1. Russell (Brit./Mercedes) 1:06,113, 2. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,236, 3. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,295, 4. Antonelli (It./Mercedes) -0,301, 5. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,362, 6. Norris (Brit./McLaren) -0,389.

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