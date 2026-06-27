Divoká kvalifikace v Rakousku. Verstappen havaroval, Russellův triumf řešili komisaři

Osmadvacetiletý Russell vybojoval čtvrtou pole position v sezoně, druhou za sebou a jedenáctou v kariéře. Navázal na nejrychlejší čas ze třetího tréninku.
V nedělním závodě zaútočí na druhé vítězství v sezoně a sedmé v F1. Může snížit manko 50 bodů na lídra šampionátu a týmového kolegu Itala Andreu Kimiho Antonelliho.
Russell uspěl v kvalifikaci i poté, co komisaři krátce před koncem vyvěsili žluté vlajky po Verstappenově nehodě. Nizozemský jezdec v závěrečném kole dostal smyk a skončil v bariéře.
This is the dramatic moment that ended Max Verstappen's Q3! 😱💥#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/b64MHhGQGR— Formula 1 (@F1) June 27, 2026
„Je to neuvěřitelné, bylo to úžasné kolo. Viděl jsem tu žlutou, do zatáčky jsem hodně ubral. Najel jsem tam s náskokem půl sekundy a vyjel s náskokem dvou a půl desetin. Byla tam jen jednoduchá žlutá vlajka, nikoliv dvojitá, mělo by to být v pořádku,“ řekl před televizními kamerami Russell.
Zatímco Leclerc a Hamilton svá rychlá kola odjeli, vynucené zpomalení ovlivnilo jiné jezdce včetně Antonelliho, který obsadil čtvrté místo. „Myslím, že měl dojem, že to byla dvojitá žlutá,“ uvedl šéf týmu Toto Wolff.
Spokojení po kvalifikaci ale byli i piloti Ferrari. Třetí Hamilton se může pokusit navázat na dva týdny starý triumf z Velké ceny Katalánska. Druhý Leclerc má šanci napravit poslední dva nevydařené závody, v nichž nedojel do cíle.
„Poslední víkendy byly docela těžké, takže jsem si přál to mít bez komplikací a odjet čistou kvalifikaci. Startovat z druhého místa je dobré. Abych byl upřímný, před kvalifikací jsem si nemyslel, že budeme startovat z první řady. Je to příjemné překvapení,“ uvedl Leclerc.
Verstappen byl nakonec klasifikován jako pátý. Šestý skončil úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu.
Nedělní závod začne v 15:00.
Kvalifikace na Velkou cenu Rakouska F1
Spielberg
1. Russell (Brit./Mercedes) 1:06,113, 2. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,236, 3. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,295, 4. Antonelli (It./Mercedes) -0,301, 5. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,362, 6. Norris (Brit./McLaren) -0,389.