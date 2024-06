Red Bull je doma. V Rakousku očekává další bitvu Verstappena s Norrisem

Šestadvacetiletý Verstappen může v Rakousku vyhrát popáté a podruhé za sebou. Celkově útočí na 62. triumf v F1. O dva roky mladší Norris je ale pro něj stále větší hrozbou. V poslední Grand Prix Španělska ztratil na vítězného Verstappena 2,2 sekundy. Předtím zaostal za úřadujícím šampionem v Kanadě o 3,8 sekundy, v Imole byl druhý dokonce o pouhých sedm setin.

„Na tak krátkém okruhu to bude zase těsné. Dá se čekat, že McLaren a Lando budou opět rychlí,“ řekl šéf Red Bullu Christian Horner. „Třeba se k nim přidá ještě Ferrari a Mercedes, kdo ví. Když porovnáte výsledky posledního závodu s loňským rokem, tak to bylo podobné. Jediný, kdo vyskočil, byl Lando,“ doplnil Horner.

Max Verstappen a Sergio Pérez se zdraví po povedené Velké ceně Rakouska.

Čtyřiadvacetiletý Norris litoval po závodě v Barceloně horšího startu. Cítil, že měl vůz na vítězství. „Jsme ale na dobré cestě a daří se nám. Potřebujeme jen doladit pár drobností a budeme na špici. Jsem si tím jistý. Auto teď během každého víkendu funguje extrémně dobře,“ uvedl Norris.

Red Bull vyhrál na domácí trati v Rakousku čtyři z posledních šesti závodů. O víkendu chce přidat další úspěch a věří, že jim Norris s McLarenem oslavy nezkazí. „V tuhle chvíli musíme tvrdě bojovat o každé vítězství a předvést jako tým to nejlepší. Takhle by to ve formuli 1 mělo být,“ podotkl Horner.

Navázat na výsledek ze Španělska chtějí i v Mercedesu, jehož jezdci Lewis Hamilton a George Russell obsadili třetí a čtvrté místo. Hamilton naposledy triumfoval v Rakousku před osmi lety. „Je to velmi odlišný okruh, než na jakém jsme jeli minulý týden. Je tam spousta nízko až středně rychlostních pasáží s několika dlouhými rovinkami. Pro náš vůz to bude výzva,“ řekl šéf týmu Toto Wolff.

Potřetí v sezoně se pojede samostatně bodovaný sprint. Dosavadní dva zkrácené závody v Číně a Miami vyhrál vždy Verstappen. Nizozemský jezdec ovládl sprint v Rakousku také vloni.

Lando Norris během kvalifikace na Velkou cenu Emilia Romagna

Piloti si budou muset dávat pozor na dodržování traťových limitů. Vloni dostala takřka polovina startovního pole dodatečné penalizace a konečné pořadí se měnilo pět hodin po skončení závodu. Organizátoři přistoupili také k úpravám tratě, v problematických zatáčkách číslo 9 a 10 udělali úzké štěrkové zóny.

Velká cena Rakouska začne pátečním tréninkem, po němž bude následovat v 16:30 kvalifikace na sprint. Ten se uskuteční v sobotu ve 12:00, o čtyři hodiny později se pojede kvalifikace na hlavní závod. Nedělní Grand Prix odstartuje v 15 hodin.