Kvalifikace v Nizozemsku v režii McLarenu. Piastri předčil Norrise, třetí Verstappen

  16:37
Kvalifikaci na Velkou cenu Nizozemska formule 1 ovládli jezdci McLarenu. Vyhrál lídr mistrovství světa Oscar Piastri před Landem Norrisem, třetí byl obhájce titulu Max Verstappen z Red Bullu.
Oscar Piastri během kvalifikace na Velkou cenu Nizozemska

Oscar Piastri během kvalifikace na Velkou cenu Nizozemska | foto: AP

Oscar Piastri odstartuje do Velké ceny Nizozemska z prvního místa.
Max Verstappen během kvalifikace na Velkou cenu Nizozemska
Max Verstappen zajíždí do boxů během kvalifikace na Velkou cenu Nizozemska.
George Russell během kvalifikace na Velkou cenu Nizozemska
Piastri si na okruhu v Zandvoortu, kde pokračuje seriál po tradiční měsíční pauze, připsal pátou pole position v sezoně, ale první od květnové Velké ceny Španělska. Australský pilot zvítězil s náskokem 12 tisícin před loňským vítězem závodu Norrisem.

Britský jezdec byl dlouho rychlejší než Piastri, který týmového kolegu překonal až v závěrečné části kvalifikace. V průběžném pořadí šampionátu má Australan náskok devíti bodů před Norrisem, jenž ovládl tři z posledních čtyř závodů.

„Tomu se říká skvělé načasování. Doteď to tady nebylo vůbec špatné, ale pár zatáček mi nevycházelo. Ne, že bych v nich najednou zrychlil, ale podařilo se mi najet čas jinde,“ uvedl v televizním rozhovoru Piastri.

Lando Norris během kvalifikace na Velkou cenu Nizozemska

Norris prohlásil, že s kvalifikací je spokojený tak napůl: „Od začátku je to tady mezi námi těsné, takže mohl vyhrát kdokoliv. Ano, mohl bych být s výsledkem nespokojený, ale ani to není konec světa. Navíc hodně foukalo a to je vždycky o štěstí.“

McLaren v nich pokaždé obsadil první dvě místa a v Nizozemsku je v nejlepší pozici zaútočit v nedělním závodě, který odstartuje v 15 hodin, na pátý double za sebou. Tím by vyrovnal rekord Ferrari a Mercedesu.

Verstappen, který na domácí trati triumfoval v letech 2021 až 2023, na třetí příčce zaostal o téměř tři desetiny. Ve druhé řadě ho doplní Isack Hadjar z Racing Bulls, jenž odstartuje z životní čtvrté příčky. Jeho dosavadním maximem bylo letošní šesté místo z Monaka.

Kvalifikace na Velkou cenu Nizozemska F1

1. Piastri (Austr./McLaren) 1:08,662, 2. Norris (Brit./McLaren) -0,012, 3. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,263, 4. Hadjar (Fr./Racing Bulls) -0,546, 5. Russell (Brit./Mercedes) -0,593, 6. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,678.

