Zajímavosti před Velkou cenou Nizozemska:
- Velká cena Nizozemska se v rámci mistrovství světa jela poprvé v roce 1952.
- Součástí šampionátu byla GP Nizozemska pravidelně v letech 1952–1985, poté měla dlouhou pauzu.
- Návrat do kalendáře přišel v roce 2021, hlavně díky obrovské popularitě domácího jezdce Maxe Verstappena.
- Místem konání je okruh Zandvoort, který leží přímo u pobřeží Severního moře, nedaleko Amsterdamu.
- Okruh je dlouhý 4259 metrů, závodníky čeká 72 kol, tedy celkem 306,587km.
- Trať je úzká a technická a je proslulá klopenými zatáčkami, což je u moderních okruhů rarita.
- Rekord trati drží Lewis Hamilton – v roce 2021 zajel kolo za 1:11,097.
- Nejvíc vítězství ve Velké ceně Nizozemska má na kontě Jim Clark – radoval se čtyřikrát. Třikrát si pro prvenství dojeli Jackie Stewart, Niki Lauda a Max Verstappen.
Program Velké ceny Nizozemska F1 2025:
|Den
|Datum
|Čas
|Událost
|Výsledky
|Pátek
|29. 8. 2025
|12:30
|První trénink
|Pátek
|29. 8. 2025
|16:00
|Druhý trénink
|Sobota
|30. 8. 2025
|11:30
|Třetí trénink
|Sobota
|30. 8. 2025
|15:00
|Kvalifikace do závodu
|Neděle
|31. 8. 2025
|15:00
|Závod
Vítězové předchozích ročníků GP Nizozemska:
|Rok
|Vítěz
|Tým
|2024
|Lando Norris (Velká Británie)
|McLaren
|2023
|Max Verstappen (Nizozemsko)
|Red Bull
|2022
|Max Verstappen (Nizozemsko)
|Red Bull
|2021
|Max Verstappen (Nizozemsko)
|Red Bull
|2020
|nejelo se
Kde sledovat Velkou cenu Nizozemska F1:
Přímý přenos závodu vysílá Nova Sport 5. Sledovat můžete nejen hlavní závod, ale i tréninky a kvalifikaci. Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:
- Pecka TV
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Skylink
- Oneplay
Jak vidí Velkou cenu Nizozemska 2025 sázkové kanceláře?
Bookmakeři na triumf v hlavním závodě výrazně favorizují jezdce McLarenu. Max Verstappen už má pěkný kurz 7,5.
|Jezdec (tým)
|Kurz na vítězství
|Oscar Piastri (McLaren)
|2,4
|Lando Norris (McLaren)
|2,5
|Max Verstappen (Red Bull)
|7,5
|Charles Leclerc (Ferrari)
|11
|George Russell (Mercedes)
|13
|Lewis Hamilton (Ferrari)
|20
* V tabulce jsou největší favorité, kurzy jsou od sázkové kanceláře Tipsport.
Jak dopadla Velká cena Nizozemska loni?
Velkou cenu Nizozemska formule 1 v roce 2024 vyhrál britský pilot McLarenu Lando Norris. Max Verstappen z Red Bullu dojel v domácí Grand Prix po třech předchozích triumfech poprvé druhý.