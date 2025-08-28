Velká cena Nizozemska formule 1 2025: program, výsledky, kde závod sledovat

Po téměř měsíční pauze se vrací šampionát formule 1. Velká cena Nizozemska na okruhu Zandvoort se koná od 29. do 31. srpna 2025. V přehledném textu najdete program závodů, zajímavosti i kde můžete klání sledovat živě.

Začátek Velké ceny Nizozemska, závod vede Max Verstappen. | foto: AP

Zajímavosti před Velkou cenou Nizozemska:

  • Velká cena Nizozemska se v rámci mistrovství světa jela poprvé v roce 1952.
  • Součástí šampionátu byla GP Nizozemska pravidelně v letech 1952–1985, poté měla dlouhou pauzu.
  • Návrat do kalendáře přišel v roce 2021, hlavně díky obrovské popularitě domácího jezdce Maxe Verstappena.
  • Místem konání je okruh Zandvoort, který leží přímo u pobřeží Severního moře, nedaleko Amsterdamu.
  • Okruh je dlouhý 4259 metrů, závodníky čeká 72 kol, tedy celkem 306,587km.
  • Trať je úzká a technická a je proslulá klopenými zatáčkami, což je u moderních okruhů rarita.
  • Rekord trati drží Lewis Hamilton – v roce 2021 zajel kolo za 1:11,097.
  • Nejvíc vítězství ve Velké ceně Nizozemska má na kontě Jim Clark – radoval se čtyřikrát. Třikrát si pro prvenství dojeli Jackie Stewart, Niki Lauda a Max Verstappen.

Program Velké ceny Nizozemska F1 2025:

DenDatumČasUdálostVýsledky
Pátek29. 8. 202512:30První trénink
Pátek29. 8. 202516:00Druhý trénink
Sobota30. 8. 202511:30Třetí trénink
Sobota30. 8. 202515:00Kvalifikace do závodu
Neděle31. 8. 202515:00Závod

Vítězové předchozích ročníků GP Nizozemska:

RokVítězTým
2024Lando Norris (Velká Británie)McLaren
2023Max Verstappen (Nizozemsko)Red Bull
2022Max Verstappen (Nizozemsko)Red Bull
2021Max Verstappen (Nizozemsko)Red Bull
2020nejelo se

Kde sledovat Velkou cenu Nizozemska F1:

Přímý přenos závodu vysílá Nova Sport 5. Sledovat můžete nejen hlavní závod, ale i tréninky a kvalifikaci. Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:

  • Pecka TV
  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Skylink
  • Oneplay

Sledujte závody formule 1 zdarma. Pro všechny členy iDNES Premium

Jezdi nové sezóny Formule 1

Jak vidí Velkou cenu Nizozemska 2025 sázkové kanceláře?

Bookmakeři na triumf v hlavním závodě výrazně favorizují jezdce McLarenu. Max Verstappen už má pěkný kurz 7,5.

Jezdec (tým)Kurz na vítězství
Oscar Piastri (McLaren)2,4
Lando Norris (McLaren)2,5
Max Verstappen (Red Bull)7,5
Charles Leclerc (Ferrari)11
George Russell (Mercedes) 13
Lewis Hamilton (Ferrari)20

* V tabulce jsou největší favorité, kurzy jsou od sázkové kanceláře Tipsport.

Jak dopadla Velká cena Nizozemska loni?

Velkou cenu Nizozemska formule 1 v roce 2024 vyhrál britský pilot McLarenu Lando Norris. Max Verstappen z Red Bullu dojel v domácí Grand Prix po třech předchozích triumfech poprvé druhý.

Verstappen doma neslavil, Velkou cenu Nizozemska F1 ovládl Norris
