To nikdy nemohlo vyjít. Chybující Antonelli vyřadil Leclerca a čelí nejisté budoucnosti

Nevypadalo to ani trochu reálně. V takové rychlosti nemohl Andrea Kimi Antonelli klopenou zatáčku projet. Obzvlášť, když na jejím vnějšku právě kroužil Charles Leclerc. Nejmladší jezdec šampionátu předjížděcí manévr nezvládl a spolu se svým mercedesem poslal do servisu i Monačanovo ferrari. Naděje na body z Velké ceny Nizozemska F1 skončily hned pro dva piloty najednou.
Třetí zatáčka je největší výzvou okruhu Zandvoort. Zatímco ve spodní části činí náklon jen 4,5 stupně, na vnějšku zatáčky je to už 19 stupňů.

Klopení umožňuje průjezd různými stopami, a proto se i nabízí možnost k předjíždění. Jak se však ukázalo třeba tuto neděli, je to záležitost celkem ošidná.

Přitom Antonelli v předchozím průběhu závodu prokazoval svůj velký talent. Po pokažené kvalifikaci a startu z šesté řady se i díky výjezdu safety car posouval vpřed, brzo byl na úrovni týmového kolegy George Russella.

Divoký závod v Nizozemsku ovládl Piastri. Norris odstoupil, oba piloti Ferrari bourali

„Pusť Kimiho vpřed,“ slyšel brzo ve sluchátkách zkušený Brit, který se trápil s poškozeným šasi. Mimochodem, rovněž po souboji s Leclercem.

Mladičký Ital získal šestou příčku, přezul na měkké gumy a už se hrnul do útoku s Ferrari.

Jenže v 53. kole chtěl na vjezdu do zatáčky až moc. Poté už jen sledoval, jak se nezadržitelně blíží do jeho dráhy rudá bočnice. Trefil zadní kolo monopostu svého soka a vše pozitivní bylo náhle pryč.

Podívejte se na kolizi mezi Leclercem a Antonellim:

„Tohle bylo úplně zbytečné! Gumy byly fajn, ale už se nedozvíme, kam jsme to mohli dotáhnout,“ smutnil do vysílačky Leclerc.

„Sorry, omlouvám se,“ hlesl jen zklamaně mladý Ital. Věděl, že to byla jeho chyba. A že si do budoucna moc nepomohl.

V evropských závodech F1 bodoval Antonelli pouze desátým místem v Maďarsku. Jinak jedno odstoupení stíhá druhé. Tentokrát v Zandvoortu v pátek uvízl v kačírku a v nedělním závodě po další chybě vyřadil soupeře.

Jste v pořádku? Ale jo. Mladý Ital chodí v slzách, chrání ho i konkurent Hamilton

Mercedes s ním sice podle všech prohlášení počítá i pro příští sezonu, ale smlouvu stále podepsanou nemá – je pomalý, rychlostně nestačí na Russella a navíc často bourá.

Nadějný mladík psychicky nezvládá tlak angažmá ve špičkovém týmu, což nakonec často potvrzuje sám svými nejistými výroky.

Pokud se vedení jeho stáje rozhodne, že potřebuje rok na sbírání zkušeností v některém menším a slabším týmu, nemusí jít o zásadní překvapení.

Opravdu jsem chtěl dnes body, řekl Hamilton

Nejistou budoucnost má kromě nejmladšího jezdce i druhý nejstarší. Nejúspěšnější jezdec historie F1 Lewis Hamilton boural na stejném místě jako Antonelli s Leclercem. Za nehodu si však mohl jen a pouze sám.

Takové chyby nedělal nikdy. Jako mistr světa, ani v minulých letech. Jenže Hamilton si není jistý sám sebou, nevěří si a pro Ferrari je zatím spíš přítěží než pomocí. Což si sám dobře uvědomuje.

Lewis Hamilton po nehodě při Velké ceně Nizozemska.

„Je mi to moc líto, kluci,“ sdělil do vysílačky svému závodnímu inženýrovi Riccardu Adamimu.

„Chtěl jsem jet dlouhý stint, pneumatiky byly v pořádku. Takže to pro mě bylo velké překvapení, když jsem ztratil v té zatáčce záď auta. Do poslední chvíle jsem si myslel, že se udržím na trati. Ale bohužel,“ dodal po závodě.

Podívejte se na nehodu Lewise Hamiltona:

Po školáckém nájezdu do klopené zatáčky neudržel auto na dráze. Namalovaná krajnice byla po mírném deštíku kluzká víc než obvykle a britský šampion se potkal koly s bezpečnostní bariérou. Jednoduše se nechal v oblouku vynést ven.

„Je mi to líto hlavně kvůli týmu, opravdu jsem dnes chtěl získat nějaké body,“ dodal 40letý Brit.

Pokud Antonelli po letošní sezoně v F1 skončí, na 99 procent se do ní ještě vrátí. U Hamiltona se však může jednat o jeho poslední závody v nejprestižnější kategorii motorsportu.

