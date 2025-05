Čtyřiadvacetiletý Piastri zaútočí na pátou výhru v sezoně a pokusí se napravit třetí místo z předchozí Velké ceny Emilie-Romagny. Tam přišel o šanci vybojovat čtvrtý triumf po sobě. V Monaku může rodák z Melbourne vyhrát poprvé, vloni dojel druhý.

„Je to okruh, který se mi moc líbí. Vloni jsem tu prožil dobrý víkend a věřím, že si letos povedeme ještě lépe,“ řekl Piastri. V závodě se letos pojede místo jedné na dvě povinné zastávky. „Jsem si ale jistý, že budeme rychlí,“ podotkl Piastri.

McLaren je v Monaku s 15 triumfy nejúspěšnějším týmem v historii. Naposledy tam však v jeho barvách uspěl Lewis Hamilton v roce 2008.

Vedle Piastriho cílí na premiérové vítězství v ulicích Monte Carla také Norris. Pětadvacetiletý Brit dojel vloni čtvrtý. Na stupních vítězů byl v Monaku jen jednou, před čtyřmi lety skončil na třetí příčce.

Osmý závod sezony může být další velkou vzpruhou pro čtyřnásobného mistra světa Verstappena. Nizozemský závodník oživil minulý týden po vítězství v Imole šanci bojovat stabilně o čelní místa. V úzkých uličkách Monte Carla, kde je klíčová už sobotní kvalifikace, vyhrál dvakrát. Naposledy uspěl před dvěma lety, vloni byl šestý.

„Minulý rok tu pro nás bylo těžké a nečekám, že by to nyní mělo být o moc jednodušší. Jezdí se tu hodně pomalu, ale uvidíme, co se nám podaří. V tuhle chvíli se snažíme držet správné naladění, což je v této fázi šampionátu důležité,“ uvedl šéf Red Bullu Christian Horner.

S rozpaky naopak vyhlížejí závod ve Ferrari. Leclerc se stal vloni prvním monackým vítězem v domácí Grand Prix od roku 1931 a druhým v historii po Louisi Chironovi. Italská stáj však letos na nejrychlejší ztrácí. V Imole byl Leclerc šestý, Hamilton dojel čtvrtý. Oba se o lepší výsledek připravili už v kvalifikaci, kde neprošli do závěrečné fáze.

Lewis Hamilton v Mercedesu se snaží zaútočit na Charlese Leclerca z Ferrari.

„Čekáme náročný víkend. Je to okruh, který odhalí slabiny našeho vozu,“ řekl Leclerc. „V Monte Carlu je to velmi specifické a musíte tu jezdit s autem úplně jinak než kdekoli jinde. Snad se nám na to podaří připravit a zajet co nejlepší výsledek,“ doplnil.

Program Velké ceny Monaka otevřou dva páteční tréninky. Po sobotním třetím se pojede od 16:00 kvalifikace. Závod se uskuteční v neděli o hodinu dříve.